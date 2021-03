Bajó 50% el número de transportes escolares y el abono subió a $4.500

01/03/2021 - 01:26 Economía

Mientras restan dos semanas para el inicio del ciclo lectivo 2021 en la provincia, la situación de los transportes escolares ‘no es nada buena’ según operadores del sector, a la par que señalan que tras un 2020 en cuarentena por la pandemia, solo subsistieron un 50% de la veintena de empresas que prestaban este servicio y estiman que ese porcentaje se puede reducir más a partir de abril.

A su vez, indican que en un año marcado por la pandemia y por la inflación, el costo del mantenimiento de las unidades, sumado a los protocolos que tienen que cumplir este año llevó a que los abonos se ubiquen entre un 40 a 50% más caros que el año pasado. Desde el sector señalan que una visión más clara de cómo quedaron los transportistas la tendrán el próximo 5 cuando deben presentar todos los papeles correspondientes para la habilitación de unidades ante la Dirección de Tránsito municipal.

‘La situación no es nada buena. Ya nos han definido el protocolo. Cada niño tiene que tener su lugar asignado y los días que no vaya ese niño no puede haber otro en su lugar, ese es el principal punto. Tampoco pueden interactuar en la combi, ni ingerir alimentos ni tomar bebidas ni tener contacto con los demás. La combi tiene que ir con sus ventanillas abiertas. Además de contar con alcohol en gel y una sanitización permanente’, indicó Susana Cardozo, propietaria de una empresa de transporte escolar.

Agregó que ‘no hay límite en la cantidad de pasajeros pero ese límite lo van a poner las escuelas cuando sepamos la forma en que van a trabajar y cuántos días de presencialidad va a tener cada una’.

Para Francisco, también responsable de una empresa similar, ‘todo esto nos complica mucho porque en relación a la cantidad de niños a transportar durante el mes es muy baja y nosotros tenemos un piso de abono para que sea rentable la actividad. Al tomar un abonado solo ese niño tiene ese lugar y no podemos poner a otro, pero si el niño no asiste a clase todo el mes, el papá exigirá descuento’. Agregó que ‘el abono normal si no hubiera existido Covid en relación al aumento de la inflación general y de nuestros costos, hoy hubiera sido de unos $5.300 a $5.500, pero por primera vez todos los que tenemos transporte escolar estamos haciendo un esfuerzo para dejarlo en $4.500 y aún así a los padres les parece difícil de pagar. Hay demanda pero es casi un 50% menos del año pasado”.

Señaló que si bien el año pasado en marzo el abono mensual estaba en $3.000, al paralizarse toda la actividad, no hubo como en años anteriores un reajuste en octubre que habría llevado a $4.000 ese abono. ‘Ahora el cimbronazo parece fuerte porque no hemos hecho el reacomodo de octubre, pero todo ha subido mucho’, indicó Francisco. A su vez, el impacto del parate de la actividad en 2020 dejó a varias empresas en el camino. ‘Hoy, colegas activos con transporte escolar somos unos 10 ú 11 de los 20 que estábamos el año pasado”, agregó.

Puntualizó que “de los que quedamos, 3 ó 4 van a tomar marzo y abril como prueba para ver si es viable la actividad, porque salir a trabajar y gastar dinero para habilitar los servicios para muy pocos chicos que se va a poder transportar o con un precio muy bajo con todo el riesgo que ello implica, no termina de cerrar a los colegas”, señaló Susana.

Destacó que “tenemos muchas más dudas que certezas, esa es un poco la realidad del transporte escolar. Hasta el 5 de marzo tenemos que tener las carpetas presentadas en la municipalidad para que ellos vean también cuántos vamos a trabajar. Se nos ha pedido que hagamos un esfuerzo para trabajar para descomprimir los colectivos pero la presión que tenemos es muy alta y hay una cuestión de costos, los vehículos tienen un alto costo de mantenimiento y somos una víctima más de esta situación y de la inflación en la que estamos”.