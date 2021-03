Álvarez Agis y la negociación con el FMI: “Es muy necesario que el acuerdo se firme cuanto antes”

05/03/2021 - 23:29 Economía

El ex viceministro de Economía del último Gobierno de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, dijo que es necesario firmar un acuerdo con el FMI “cuanto antes” y no esperar a las elecciones, aunque condicionó esa conveniencia al contenido del acuerdo. “Si dice que hay que alcanzar el superávit fiscal en un mes, no firmes”, comentó.

En declaraciones radiales, Álvarez Agis se refirió al ritmo lento en que avanzan las conversaciones entre la Argentina y el Fondo de cara a un nuevo acuerdo que permita devolver los cerca de U$S 44.000 millones de préstamo que otorgó el organismo en 2018 y 2019.

“El problema acá es que el FMI le dio a la Argentina un préstamo que equivale a la mitad de las exportaciones de un año, entonces es imposible que nosotros se lo devolvamos en 10 o 20 años. Entonces lo que tiene que empezar a pensar el Fondo junto con Argentina es de dónde va a salir la plata”, comentó.

“Es muy necesario que el acuerdo con el Fondo se firme cuanto antes, salvo que el contenido del acuerdo sea peor a no firmarlo. No hablo de algo raro, es algo que pasó un año atrás con el ex presidente, Mauricio Macri”, dijo.

“Venís de una pandemia, vas a ir al superávit fiscal. ¿En cuánto tiempo? En un mes, entonces no firmes. Ahora, si el acuerdo dice que va a legar en 15 años me parece que el Gobierno se está pasando un poco”, agregó.