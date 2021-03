Se tensa la relación entre fabricante de gaseosas y cadena de supermercados

11/03/2021 - 00:02 Economía

Una marca popular de gaseosas entró en conflicto con una de las grandes cadenas de supermercados debido a que esa compañía le ofreció pagarle un monto inferior en casi un 30% al precio fijado por la fabricante de gaseosas de manera tal que decidió suspender la venta en ese negocio.

La cadena de supermercados Carrefour no vende más la gaseosa Manaos. Este conflicto se desató en un momento en el que los precios de las gaseosas siguen en alza. En otras cadenas de supermercados, Manaos se consigue por $65 o $75 la botella de 2,25 litros en sus dos versiones, regular o sin azúcar.

Hace varias semanas comenzó a tensarse la relación entre Manaos y la cadena francesa. Canido señaló: “Hay un problemita. Nos quieren pagar el 10% de lo que vale un pack de gaseosa, por eso no le estoy entregando. No me quieren pagar lo que vale la gaseosa. A mí me sale $290 hacer un pack de 6, hay que sumarle impuestos y ellos me quieren pagar $230”. Sin contar que los pagos, pueden ser a 120 días en algunos casos. Desde Carrefour, señalaron: “El último incremento que mandaron está por encima de lo que puede pagar el cliente”.l