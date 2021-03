El dólar cerró a $ 97,09 promedio para la venta al público y el solidario está en $160

22/03/2021 - 17:07 Economía

El dólar para la venta al público cerró hoy en $97,09 según el promedio de la cotización de los bancos nacionales y, de esta manera, el denominado "solidario" -que incluye los impuestos PAÍS y el adelanto de Ganancias- cotizó en torno a $160.

En lo que va de marzo, el dólar acumula un alza de $ 1,98, equivalente a 2%, con un incremento menor al de la inflación en los primeros meses del año.

La diferencia en la cotización va desde un mínimo de $ 96,69 en el Banco Credicoop a un máximo de $ 97,80 en el Banco Galicia, según la planilla que difunde diariamente el Banco Central.

Por su parte, en el mercado informal, el denominado dólar blue retrocedió un peso, a $ 143.

En el mercado mayorista la divisa cerró en $ 91,57 por unidad, veintiún centavos arriba del cierre del viernes pasado, en una rueda que se destacó por el volumen negociado, el monto más alto en lo que va de marzo.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 336,020 millones. En el mercado de futuros del MAE se negociaron US$ 28 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 315 millones.

"Una demanda muy activa para atender compromisos con el exterior generó una corriente compradora que requirió del auxilio oficial para compensar defecto de oferta", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"Fuentes privadas del mercado estimaron que las ventas oficiales totalizaron hoy unos US$ 72 millones. Así, el acumulado del mes sigue siendo positivo para el BCRA y casi duplica el monto del mes anterior, siendo el más importante en poco más de un año". precisó Quintana.

Los dólares financieros operaban al cierre del mercado de cambios a un precio de $ 143,07 para el dólar MEP y a $ 149,86 para el CCL.