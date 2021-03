Prevén que el acuerdo con el FMI será post elecciones y con condicionamientos

26/03/2021 - 23:08 Economía

La posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que esta semana avanzó el ministro de Economía Martín Guzmán, pero que a su vez cuestionó la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue analizada por distintos economistas consultados por EL LIBERAL que ven la posibilidad de un acuerdo post elecciones, pero con condicionamientos para la política económica.

También se refirieron a los Degs (Derechos Especiales de Giro) que el FMI aportará a la Argentina por un monto de U$S4.200 millones.

En primer término, Daniel Artana (Fiel) señaló ante la posibilidad de un acuerdo: “Lo veo difícil antes de la elección, por razones políticas. El FMI no va a cambiar sus estatutos para acomodar los reclamos del Instituto Patria en cuanto a los plazos. Sí puede bajar un poco los intereses. En cualquier caso lo relevante es si el Gobierno está dispuesto a ir a superávit primario gradualmente. Si eso se logra, se puede acceder al mercado privado de deuda”.

Añadió que para ir hacia un superávit primario “que no suba el gasto en términos reales es la clave” a la vez que indicó que “si se elimina el déficit primario se quita la principal fuente de emisión”.

Por su parte, el economista Orlando Ferreres (OJF y Asociados) señaló a EL LIBERAL que “se va a llegar a un acuerdo con el FMI que va a llevar a ordenar nuestra economía”, a su vez apuntó que “los DEG son el capital del FMI que ahora se decidió incrementar. Esto permite incrementar la liquidez de cada país miembro y usarlos para el pago de deudas, como es nuestro caso. Esos DEG quedan como capital aportado y se puede usar para pagar deudas”.

A su turno, el economista Gabriel Rubinstein sostuvo que “se puede esperar un acuerdo con el FMI hacia fines de año o principios del 2022. Allí, habrá que ver un programa plurianual de baja del déficit. Se pueden discutir los ritmos, pero la tendencia tiene que ser a eliminar el déficit fiscal y otras cuestiones relacionadas con la acumulación de reservas, la baja de brechas cambiarias, entre otras”. Sobre los Degs indicó que “son un regalo, transferencias de fondos de los países miembros del FMI donde los que más aportan son EE.UU., Europa, Japón, China, etc. Es una transferencia de los países más ricos a los más pobres, a la Argentina le van a tocar U$S4.200 millones que es un regalo, como maná del cielo”.

En tanto, el economista Camilo Tiscornia señaló que “no es casualidad que se hayan dado varias cosas juntas: la virtual confirmación de que el FMI va a repartir los Degs y la visita de Guzmán al Fondo, donde sacaron un comunicado más o menos amable y por otro lado, están las declaraciones de Cristina de Kirchner”. Añadió: “El Gobierno puede aprovechar estos Degs que va a recibir del FMI para cancelar parte de lo que le debe al mismo Fondo este año y evitar un default con esa institución y postergar para después de las elecciones el acuerdo”.

Destacó que ‘da la sensación que todo esto muestra que el Gobierno le asigna un valor político muy importante al acuerdo con el FMI. No quieren quedar en este año de elecciones como firmando un acuerdo con el Fondo. Además, están las declaraciones de Hebe de Bonafini que lo acusa al presidente de querer honrar las deudas con el FMI. Por ello, creo que van a aprovechar para pagarle al FMI”. Añadió que “el discurso de Cristina me parece que es una forma de hablarle a parte de su gente, del electorado que sigue al Gobierno como para mostrarle que ella no traiciona a sus ideales, que no cede ante el FMI y dejar a Alberto Fernández como el que cede‘. Argumentó además que ‘No creo que el discurso de Cristina esté dirigido al FMI, sino que está dirigido a sus bases. Es lo que está pasando, con lo cual me parece que el acuerdo si se hace se va a postergar para el año que viene‘.

No obstante, indicó que ‘queda la gran duda de qué va a pasar con el vencimiento del Club de París que opera en mayo que esos sí son dólares que hay que pagar y no van a estar los famosos DEGS todavía, es un interrogante importante’.

Qué son los Derechos Especiales

El economista Camilo Tiscornia, explicó que los DEGS, ‘son un activo de reserva, una moneda que fabrica el FMI y se las asigna a sus socios. El DEG de acuerdo con lo que dice el FMI se puede usar para cambiar por otras monedas, por dólares por ejemplo. El mecanismo funciona así: El FMI asigna una cantidad de DEGs. Si uno mantiene en el Banco Central una cantidad de DEGS, no tiene ningún costo. Pero, si se empiezan a usar los DEGS para cambiarlos por otras monedas, entonces el Banco Central queda con menos DEGS de los que le asignó el FMI y ahí el Fondo empieza a cobrar un interés por la utilización de los DEGS. Por el contrario, si un país tuviera más DEGS de los que repartió el Fondo, se gana un interés, así funciona. En la medida que se usan los DEGS se paga un interés. Pero, si no se los usa no cuesta nada’.