La balanza comercial cerró con superávit de U$S 1.062 millones

26/03/2021 - 23:10 Economía

El intercambio comercial de Argentina cerró en febrero con el segundo superávit consecutivo mayor a U$S 1.000 millones, informó el Indec.

En febrero, el superávit comercial fue de U$S 1.062 millones, porque se registraron ingresos por exportaciones por U$S 4.775 millones, mientras las importaciones sumaron U$S 3.713 millones.

Así, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) alcanzó un valor de U$S 8.488 millones, con un alza de 12,1%, en relación a igual mes del año anterior.

Las exportaciones aumentaron en febrero 9,1% respecto a igual mes de 2020 (US$ 397 millones), debido principalmente a un incremento de 14,2% en los precios, mientras que las cantidades disminuyeron 4,5%.

Por rubros, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 41,9%, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una leve baja de 0,2%, en tanto los combustibles y energía y productos primarios disminuyeron 24,8% y 10,5%, respectivamente.

Las importaciones aumentaron 16,4% respecto a igual mes del año anterior (US$ 522 millones), principalmente por una suba de 19% en las cantidades ya que los precios disminuyeron 2,2%; y, en términos desestacionalizados y tendencia-ciclo, las importaciones crecieron 1,5% y 2,8%, en cada caso, con relación a enero de 2021.