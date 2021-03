César Litvin: “Los cambios traerán un alivio transitorio”

27/03/2021 - 21:03 Economía

El tributarista César Litvin se refirió en una entrevista con EL LIBERAL al proyecto de reducción de Ganancias a los asalariados que se aprobará en la Cámara baja. Indicó que traerá “un alivio transitorio” a una franja de asalariados, pero no hay beneficios para trabajadores autónomos ni para las empresas.

Litvin indicó que “el proyecto de reducción de Ganancias para los asalariados es un gran alivio transitorio para todos los asalariados que están ganando entre $75.000 y $124.500 de bolsillo. Hay una segunda categoría de asalariados: entre $124.500 y $147.500 de bolsillo que van a pagar un poco menos de impuesto, pero la reglamentación lo va a establecer con más precisión”.

Pero, dijo que “hay una tercera categoría de asalariados que son los que ganan más de $147.500 en la mano que no obtienen absolutamente ningún beneficio ni alivio”.

El tributarista señaló que “es un alivio transitorio porque no se están atacando las causas que generan estas problemáticas que requiere ir en auxilio, que aumentar los mínimos no imponibles y las deducciones personales. Sería muy importante que se debata en el Congreso tres cuestiones básicas respecto de los asalariados y de los autónomos”.

Puntualizó que “en primer lugar debería eliminarse el índice de ajuste anual, que es por un índice salarial que siempre va por detrás de la inflación y sustituirlo por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y en lugar de ajustar anualmente, hacerlo en forma semestral”. Señaló que “eso es lo que hace que sea transitorio el alivio, porque aquel que hoy gana $124.500 y queda fuera del impuesto, en las próximas paritarias será nuevamente contribuyente del impuesto y en forma significativa”.

A su vez, “el tercer ítem que debería debatirse es el ajuste de las tablas del impuesto que son progresivas. Recorren un camino entre un 5% y 35% y hoy los escalones son muy cortos porque no se están ajustando debidamente esas tablas y rápidamente se llegan a los escalones superiores entre el 27 y 35%”.

El tributarista se refirió también al impacto de la reforma en los trabajadores autónomos y señaló que “son los grandes ‘ninguneados’, los que tienen deducciones personales muy inferiores a los asalariados y eso genera que aquellos autónomos que ganen más de $42.000 sean contribuyentes de Ganancias”.

En tanto, respecto del efecto que tendrá en las empresas el escalonamiento de las alícuotas del impuesto en función de sus facturaciones anuales, explicó que “para las empresas, de aumentar las alícuotas que en forma efectiva con la distribución de dividendos llegue a cerca del 40% va en contra de la inversión, la competitividad. No es lo que muchos países están haciendo para atraer inversiones y generar empleo”.

Destacó que “en rigor de verdad, la diferenciación entre micro y grandes empresas, no es tal dado que aquellas empresas que tienen una ganancia mensual superior a $220.000, ya estarían tributando la alícuota máxima efectiva del 40%, con lo cual me parece que no se previeron bien los montos”.