“Cerrar exportaciones va a aumentar la desocupación”

10/04/2021 - 23:14 Economía

“Las palabras de la secretaria Español me parecieron realmente una bravuconada, una de las tantas de este Gobierno”, sostuvo Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara de Industrias Frigoríficas (Ciccra).

El dirigente se mostró escéptico ante esta posibilidad esgrimida por la funcionaria de Comercio Interior y brindó tres razones para ello.

“Realmente no creo que se vayan a animar a hacerlo por varios motivos. El primero es que este país necesita los U$S 3.000 millones que ingresan por exportaciones de carne”, señaló. Agregó que “en segundo término el cierre de exportaciones va a generar aumento de la desocupación, de mano de obra, con lo cual en las zonas industriales, en los grandes centros urbanos donde están los frigoríficos van a tener un rebote negativo en las urnas para el oficialismo. En tercer lugar, no creo que Español quiera repetir una medida que tomó Guillermo Moreno y no creo que quiera convertirse en él, luego de saber que el efecto de esa medida, implica la pérdida del stock ganadero nacional”, apuntó.