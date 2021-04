“Post elecciones, la acumulación de distorsiones de precios será cada vez más difícil de sostener”

14/04/2021 - 23:35 Economía

Esta semana se conocerá el dato de inflación de marzo, que completará el primer trimestre. ¿Hay indicios que señalen que se pueda reducir hasta fin de año?

Si bien frente al atraso cambiario y los controles de precios y congelamientos tarifarios podemos advertir algunos registros de inflación mensual más bajos que los del primer trimestre, estaremos en presencia de una mayor nominalidad en la economía, con una inflación en torno al 45% anual. En este punto debe señalarse que este año se consolidan las distorsiones de precios relativos, donde destaca la brecha en la evolución de precios entre distintos productos y servicios y la brecha de inflación entre las diferentes regiones del país. Es decir dos brechas inflacionarias que se consolidan e implican más presiones de precios a futuro.

La política de “pisar” los precios de servicios y el tipo de cambio ¿es sostenible hasta las próximas elecciones?

La estrategia oficial de llegar a las elecciones con un tipo de cambio más planchado se consolida, pero la combinación de este enfoque cambiario con una política monetaria y fiscal expansivas, no hace más que incrementar los riesgos hacia delante. Además, estaremos en presencia de meses bien distintos hasta los comicios. Habrá un período acotado en el que predominarán las colocaciones en pesos ajustadas por inflación y luego, más cercanos al comienzo del período de elecciones, cuando también finaliza la cosecha gruesa, se incrementarán las presiones sobre el CCL y el MEP, en un marco de pasivos monetarios en alza que suman incertidumbre. Post elecciones, la acumulación de distorsiones será cada vez más difícil de sostener, por lo que irá ganando probabilidad de ocurrencia un reacomodamiento macroeconómico. Así, será importante monitorear con cuántas reservas netas se llega, si se acordó con el FMI, el nivel de brecha cambiaria y la demanda de dinero.

¿El Gobierno podrá cubrir sus gastos sin tener que emitir?

El Presupuesto para el 2021 asume asistencia del Banco Central al Tesoro por $ 1.200.000 millones en el año, en concepto de adelantos transitorios y utilidades, donde ya transfirió $ 135.000 millones. Para que sólo se emita por estos conceptos lo que estipula la ley de leyes, es necesario un roll over de la deuda en pesos superior al 125%en todo el año. Si bien luce alcanzable, es un objetivo demandante, dado que en los primeros meses sólo se logró refinanciar en torno de un 115% de los vencimientos en moneda local.

¿Es posible un acuerdo con el FMI este año?

Frente a la falta de un programa económico hacia delante, que presente metas plurianuales claras, el acuerdo se vislumbra demorado y no antes de las elecciones. No obstante, debe alcanzarse un acuerdo prontamente, dado que en el 2022 se deben pagar unos u$s 18.000 millones de capital, y ya en marzo los vencimientos son u$s 2.900 millones. El acuerdo en sí es importante, pero no es una condición suficiente para resolver el problema de la inflación. Para esto es clave encarar un programa integral, en el cual todas las variables nominales deben converger hacia un mismo objetivo: la política cambiaria, fiscal, monetaria y salarial, de forma de mostrar un sendero balizado para el sector privado. l