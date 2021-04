Argentina exporta vino a 119 países y el 45,9% es del varietal malbec

17/04/2021 - 20:47 Economía

El Malbec afianza su posicionamiento como el varietal más exportado de la Argentina, destacó Wines of Argentina (Wofa), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional e impulsor del Malbec World Day, con el apoyo de la Cancillería y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Del total de vinos exportados, 45,87% corresponde a Malbec durante 2020, cuando se exportaron 128.828.560 litros a 119 países, por un monto total de US$ 373.037.216.

Si bien los números de 2020 reflejan un crecimiento de 18% en volumen respecto de 2019, esto no se traduce de igual manera en términos de valor como consecuencia del mayor incremento en las categorías de menor valor agregado, advirtió la entidad.

En la categoría de vino fraccionado en botella, Estados Unidos se mantiene como principal destino de la variedad (US$ 124.218.880), seguido por el Reino Unido (US$ 50.212.298), Brasil (US$ 27.756.281) y Canadá (US$ 26.073.604).

Por su parte, China, octavo destino de exportación del producto con US$ 6.359.211, es uno de los mercados de mayor trascendencia debido al crecimiento sostenido en sus importaciones de vino.

“Este año renovamos nuestro compromiso con el Malbec argentino colocando a su amplia gama de estilos en el centro del brindis mundial”, indicó Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wofa.

Según Hernández Toso, “evolucionamos buscando nuestra mejor versión y esto llevó a que el mundo conozca más de nosotros, de nuestras riquezas naturales y de nuestra cultura, a tal punto de lograr asociar al país con el varietal”.