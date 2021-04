Con valores récord crece la previsión de la cosecha local

21/04/2021 - 22:34 Economía

La Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC) proyectó una producción de 7,4 millones de toneladas para el maíz y la soja sembrados en Santiago del Estero, una estimación que supera en 100 mil toneladas a la proyección del mes pasado.

A su vez, la cotización de la soja alcanzó su valor más alto en 7 años al cotizar en U$S550,50 la tonelada y el maíz a U$S246, su precio más elevado en 8 años.

En primer término, la BCC estimó para el maíz cuya cosecha ya se inició en el interior provincial, una producción de 4,3 millones de toneladas con un rendimiento ponderado en 73,1 qq/ha.

A su vez, para la soja estimó una producción de 3,1 millones de toneladas con un rendimiento ponderado de 30,6 qq/ha.

Entre ambos cultivos totalizarían una producción de 7,3 millones de toneladas, contra las 7,2 millones de toneladas previstas por la misma entidad hace un mes. Estos pronósticos llegan cuando la soja encadenó su séptima suba consecutiva en Chicago y alcanzó su precio más alto desde mediados de 2014 al cerrar ens US$550,50 la tonelada en un contexto de baja oferta y fuerte demanda, situación que podría no modificarse en el corto plazo. El maíz en dos sesiones seguidas logró saltar de US$ 233 a US$ 246, precios que no se daban en 8 años. Desde inicios de 2021, la soja avanzó 14% (US$ 67,25) al pasar de US$ 483,26 a US$ 550,5 la tonelada.l