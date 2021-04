Sube un 30% el GNC y hay controversia por alzas en cable, telefonía e internet

28/04/2021 - 02:26 Economía

El precio del GNC aumentará desde el próximo sábado un 30% mientras surgió una controversia entre la empresas prestadoras de telefonía, cable e internet que comunicaron aumentos a sus clientes del 10 al 15% pero el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anoche señaló que “no hay ningún aumento autorizado” para estos servicios.

En el caso del GNC el alza de precios que empezará a regir desde el 1 de mayo obedece a la vigencia desde esa fecha de los nuevos contratos que estableció el Gobierno nacional para el sector.

Cabe destacar que en la actualidad, el precio del m3 de GNC se ubica en los $38 promedio pero desde el sábado aumentará un 30% debido a que comienzan a regir los nuevos contratos de gas, que surgieron a partir del lanzamiento del Plan Gas que diseñó la Secretaría de Energía para subir los precios e incentivar la producción, que había caído por el congelamiento tarifario.

Este aumento ya había sido anticipado hace unos meses por el titular de la Cámara de Expendedores local (Cepase), Pedro Llorvandi, quien había alertado por el cambio en la modalidad de compras que tienen las estaciones de servicio de este fluido, lo cual impactaría en precios más altos en surtidor.

Con ese incremento, el precio del m3 de GNC que será de unos $11 por cada m3, promediará los $49.

TICs

En tanto, mientras las empresas de telefonía fija y móvil, internet y cable remitieron a sus clientes notificaciones de aumentos que van del 10 al 15% para mayo, desde el Enacom el vice presidente de la entidad Gustavo López, señaló que “no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios hasta el momento”.

Pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asegura que no están autorizados los incrementos, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones.

En Santiago y según el Enacom, hay 1,3 millones de conexiones de todos estos servicios.

López salió al cruce de los anuncios de las empresas prestatarias de estos servicios que indicaban que aplicarían un incremento tarifario a partir de mayo.

‘Nada de lo que dicen las empresas, está autorizado y no se aplicará ningún aumento hasta que el Enacom lo autorice’, expresó el funcionario. López agregó que ‘el decreto 690/2020 estableció a las telecomunicaciones o a las TIC como servicio público esencial y en competencia regulando el precio y estableciendo la Prestación Básica Universal (PBU) y además se fijó que quien no respete los aumentos autorizados como la PBU, tampoco puede aumentar en el futuro’. El vicepresidente del Enacom puntualizó que ‘al día de hoy las empresas unilateralmente anunciaron un aumento no autorizado y la gente no lo tiene que pagar hasta tanto el Enacom diga que se autoriza un aumento, cuánto se autoriza y para cuándo se autoriza’.

A partir de este año, el precio del gas que se utiliza para el GNC pasará a estar atado al litro de nafta súper promedio de YPF. Según el arreglo al que llegaron las empresas del sector con las productoras y comercializadoras de GNC, el valor del gas en boca de pozo costará un 13,5% del precio de nafta súper, y se incrementará 0,5 puntos porcentuales cada tres meses, hasta llegar a un 15,5%. Este mecanismo de indexación funcionará así por lo menos en los próximos tres años, que es la duración de los contratos que se firmaron. Con este próximo aumento, el precio del GNC subirá unos $11, hasta los $49,40 promedio.