Prevén un panorama negativo para el empleo y más trabajadores pobres

02/05/2021 - 23:44 Economía

“El panorama del empleo viene muy malo hacia adelante porque fue malo en el pasado y, si bien hasta este primer trimestre la Argentina venía con una recuperación económica muy fuerte, apuntando al 8%, eso no se va a dar”.

Para el economista Aldo Abram, director de la Fundacion Libertad y Progreso, los incipientes indicios de recuperación que aparecieron en la primera parte del año, no fueron suficientes para que la gente los percibiera.

“La recuperación de la sensación de bienestar económico de los argentinos ha sido muy pobre y uno de los motivos es que tenemos una pésima legislación laboral que impide generar empleo productivo. Al que perdió un empleo en la fábrica o en un comercio le cuesta muchísimo encontrar otro, porque las empresas y negocios tratan de tener menos empleados”, indicó.

Agregó que en el caso de una pyme “que vio crecer su demanda porque se recuperaba fuerte la economía en el primer trimestre y por ahí podía tomar un empleado más, luego tuvo que recalcular porque si lo tiene que despedir porque vuelven a cerrar la economía o cae la demanda, tiene doble indemnización, potenciales juicios. Porque la verdad que las recuperaciones duran muy poco en este país. Entonces, esa pyme no toma a nadie, le da más horas extra a los que tiene y cuando no puede producir mas no lo hace”.

Abram diferenció respecto a que por estas razones, “se ha dado un crecimiento en empleos con mucha menos productividad que antes, empleos precarios, informales, de tiempo parcial. Eso hace que la gente tenga menos ingresos que antes y la sensación térmica que tienen es muy pobre. Hacia adelante, si ponen más restricciones a la actividad, es esperable que se desacelere mucho más la economía e incluso hasta podríamos tener algunos trimestres negativos si las restricciones son muy fuertes”.

Puntualizó que “no se va a recuperar el empleo en un escenario como ese y, si se recupera va a ser aún más precario, de baja productividad, tiempo parcial, bajos ingresos. Así que no es bueno el panorama hacia adelante”.

Destacó además que en este contexto, “los que tienen la suerte de tener trabajo formal y productivo, se siguen empobreciendo. Como no se invierte en producir mejor, lo que hace es que la productividad, la eficiencia de ese trabajador sea cada vez menor y el poder adquisitivo sea cada vez más bajo, porque el poder adquisitivo de su salario va a ser menor”.

Señaló que en este contexto, “los trabajadores están cada vez más cerca de los niveles de pobreza o están pasando a ser pobres pese a tener un trabajo formal y productivo, pero sobre todo por la inflación”. Cuestionó la emisión monetaria y su efecto inflacionario.

‘Cuando emite billetes el Banco Central para darle al Gobierno para que gaste más, emite algo que nadie quiere, baja su valor, nuestros pesos que cobramos en los sueldos pierden poder adquisitivo y se lo dan al gobierno para que gaste mas‘.

Apuntó que ‘nosotros perdemos poder adquisitivo, por eso se están empobreciendo los que estaban cerca de ser pobres, aun los que tienen un trabajo productivo formal. Así que el mercado de empleo va a seguir con estas mismas condiciones, lamentablemente empeorando en tanto y en cuanto se desacelere fuerte la recuperación económica o incluso tengamos alguna caída leve‘.