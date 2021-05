Spotorno advirtió que regular los precios y tarifas generará desabastecimiento en el país

05/05/2021 - 03:19 Economía

El economista Fausto Spotorno, de la Consultora Ferreres, advirtió que si continúa la presión y la fuerte regulación sobre los precios y tarifas, van a faltar bienes y servicios en el país.

Además, explicó que la división que hay en el gobierno entre el sector moderado que representante Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el ultrakirchnerismo, atenta contra la economía argentina.

Spotorno fue invitado del programa Libertad de Opinión que se emitió anoche por Canal 7 de Santiago.

El especialista indicó que la fuerte presión y regulación contra precios y tarifas generará “desabastecimiento: faltarán bienes y servicios. Y cuando se tenga que corregir eso, será brutal y hará saltar todo”.

Recordó que el congelamiento de tarifas es un método histórico que a la larga terminó perjudicando al país. Al respecto, indicó: “Cuando asumió Cristina Fernández, comenzó el congelamiento de tarifas, desde 2007 hasta 2015. En 2007 teníamos superávit energéticos y se pasó a tener cortes de energía a industrias en sus últimos años de gobierno, porque no había gas”. Además, señaló que por los subsidios, “el déficit se incrementó casi 5 puntos”, y que aunque pareciera que las tarifas volaron por los aires durante el gobierno de Cambiemos, éste “no terminó de corregir ese problema” (el atraso tarifario).

Además, Spotorno sostuvo que “congelar los precios no genera resultados antiinflacionarios”, sino que por el contrario, generan un problema “más grave”. Al respecto, sostuvo que es “más efectivo una política monetaria y fiscal consistente, que reduzca la emisión y los precios relativos, ir corrigiendo como corresponde”.

Otro tema que abordó, fue las idas y vueltas con relación a la salida del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que mostró las diferencias entre los moderados del Gobierno y el sector ultra K.

“Que el Presidente no haya podido echar al subsecretario puede generar ruido. Hace ruido, primero porque es un presidente débil a esta altura del partido. No fue un presidente que llegó por sus propias fuerzas, sino dentro de una alianza construida entre dos partes, el peronismo de Massa y el de Cristina, y una pequeña parte que representa Alberto. Es además, un presidente con poca credibilidad y no puede llevar adelante un programa porque no tiene credibilidad”.

Expuso que el problema de un presidente sin credibilidad es que cualquier programa que quiera llevar adelante “el mercado no te cree”. Y advirtió: “Si no te creen, es más difícil que un programa funcione, no hay guía”.

“Es el problema que hoy encuentra el presidente. El tema del subsecretario es más profundo, es una pelea política. Hay un ministro de Economía que planteó un programa fiscal y monetario con cierta consistencia: reducción de déficit fiscal primario, reducir la emisión y estabilizar el tipo de cambio”, explicó.

Dijo que este plan “tiene cierta consistencia”, pero que también “tiene costo político” ya que desde el otro lado del gobierno, el kirchnerismo ortodoxo “tiene una urgencia política y lo está desafiando, necesita ganar las elecciones y necesita hacer gastos electorales”.

Ante este escenario, comentó que en diálogo con el sector empresarial no solo de Argentina sino del exterior, “lo que vemos es que los empresarios están bastante preocupados porque no ven un panorama, un escenario a futuro. El escenario que plantea (Martín) Guzmán de reducir inflación y la emisión, combate la inestabilidad financiera de los últimos dos años, pero no resuelve un problema más profundo que es el crecimiento y la caída del producto bruto per cápita”.

Y ahondó: “La parte más racional económica del gobierno se enfoca en la inestabilidad financiera, pero hay otros problemas que no se están considerando y esto es lo que desconcierta a los empresarios: ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Cómo hacemos para reabrir los negocios que hoy no se abren?”.

Finalmente, dijo que con la “alta presión tributaria, no hay espacio para invertir. Hay espacios para resolver el problema de la presión tributaria muy alta sobre la empresa en Argentina” y añadió que hay “una locura regulatoria por todos lados”, que también generan complicaciones. l