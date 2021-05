Relevamiento del Banco Central estimó una inflación de 3,8% en abril y de 47,3% para todo el año

08/05/2021 - 02:17 Economía

Los analistas del mercado estimaron que la inflación de abril se ubicó en el 3,8%, mientras que la proyección para 2021 es del 47,3%, informó el Banco Central.

La entidad monetaria dio a conocer el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del mes de abril, que se realizó en los últimos días del mes pasado y que incluyó un total de 42 participantes, entre los que se encontraron 27 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras locales y dos analistas extranjeros.

En lo que respecta al Producto Interno Bruto (PIB), los economistas proyectaron para 2021 un crecimiento real de 6,4%, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la estimación previa. Además, los analistas ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $112,64 por dólar en diciembre, una merma de $2,36 por dólar respecto del REM previo.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que en 2021 ascendería a US$ 63.725 millones, incrementándose en US$ 1.298 millones con relación al último REM y US$ 8.841 millones superior a lo registrado en 2020 con US$ 54.884 millones.

Por su parte, las importaciones (CIF) de 2021, se ubicarían en torno a US$ 50.400 millones, esto es US$ 1.176 millones más que el pronóstico del relevamiento previo y US$ 8.046 millones por encima de los US$ 42.354 millones del 2020.

La proyección de desocupación abierta del primer trimestre de 2021 sería de 11,2%, y al 11% para fin de año.