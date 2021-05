“En este país siempre existe el riesgo del desborde inflacionario”

08/05/2021 - 23:08 Economía

El economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker afirmó que con la inflación a un ritmo promedio del 4% mensual, se alcanzaría este año a un 60% y que “en un país como la Argentina siempre existe el riesgo del desborde inflacionario”.

A juicio de Beker, para bajar la inflación al 29%, como esta previsto en el presupuesto 2021, se necesita un drástico viraje en política económica, ya que existe una inercia inflacionaria que debe ser doblegada atacando todas sus causas. De lo contrario, la inflación presente retroalimenta la futura.

‘En primer lugar, hace falta voluntad política. En el contexto actual de fragmentación en la toma de decisiones, ésa es la primera y mayor dificultad. Suponiendo que ella fuera superada, se requiere en lo técnico, un plan integral de ataque coordinado a la inflación: Medidas monetarias, fiscales y cambiarias y la política de ingresos subordinada al logro de la meta de inflación. Y que el plan sea creíble’, aseguró. En este contexto, observó que ‘resulta alarmante que haya quienes pretendan resucitar fórmulas ya rotundamente fracasadas en el pasado. Por ejemplo, reducir el problema de la inflación al aumento en el precio de la carne y proponer un índice de precios ‘descarnado’, como el ex ministro Martínez de Hoz en 1979 y que fue rápidamente abandonado al advertirse que no introducía una diferencia demasiado significativa’. ‘También es preocupante la nostalgia que manifiestan algunos sectores por regresar a la manipulación de las cifras del Indec, como en 2007 y 2015. Ello sólo redundó en que los precios seguían su derrotero inflacionario, pasando del 9,8% en 2006 al 25% en 2015. Los índices se pueden dibujar pero no los precios en las góndolas.

En lugar de romper el termómetro, sería mejor combatir las causas de la fiebre‘, completó Beker.

Al ser consultado sobre si el proceso inflacionario puede espiralizar, dijo que ”en un país como la Argentina siempre existe el riesgo de un desborde inflacionario. Por ahora, el crecimiento de la base monetaria está en un ritmo menor al 35% interanual pero su mantenimiento depende de que el fisco no requiera financiamiento adicional al previsto en el presupuesto y a que se renueven los vencimientos de las letras del Tesoro y las Leliqs del Banco Central que van venciendo”.