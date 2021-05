Los precios no paran de subir a pesar de que cada vez aplican más controles

10/05/2021 - 02:13 Economía

Desde hace décadas, pasan los gobiernos, pero ninguno se resiste a recurrir a los controles de precios, a pesar de que estar comprobado mundialmente de ser una herramienta errada para bajar la inflación.

La tentación de responsabilizar a empresarios, comerciantes y sindicatos por el incremento de los precios es muy grande, puesto que desvía la responsabilidad de quién realmente la tiene: el gobernante de turno.

Un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa señala en la edición 27º del BEA que el control de precios “es un mecanismo a través del cual el gobierno puede imponer un precio determinado a los precios de los bienes y servicios en los distintos mercados”. Y advierte que “esto puede hacerse con distintos objetivos, como el de mantener la disponibilidad de estos bienes y servicios para los consumidores durante una crisis, o el de evitar aumentos excesivos de precios en los mismos; a veces subsidiando a los productores y otras a través de la imposición de precios máximos o precios mínimos”.

Explica que ‘resulta interesante considerar los controles y regulaciones que se realizaron durante 2020, sobre las distintas divisiones de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) realizado por Indec. El 66% de los bienes y servicios de la canasta que componen el IPC fue regulado por al menos un control de precios. El principal control que se realizó fue sobre los precios de los alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza, a través del programa de Precios Cuidados y el programa de Precios Máximos”. Explican que “en el 2020, el presidente Alberto Fernández anunció el relanzamiento de Precios Cuidados con nuevos productos y marcas líderes; además de incluir los precios de alimentos y otros productos de almacén, se agregaron algunos productos farmacéuticos como alcohol, productos de limpieza y algunos medicamentos. Por su parte el programa de Precios Máximos rige desde el 20 de marzo de 2020, fecha en que se dispuso que los productos incluidos debían mantener el precio que tenían al 6 de marzo de ese año. A diferencia de Precios Cuidados, este programa no fue una medida acordada con las empresas de consumo masivo, sino más bien una imposición”. Sobre este programa puntual, la entidad recuerda que los precios de los productos incluidos en Precios Máximos quedaron congelados durante varios meses y que el Gobierno habilitó algunos reajustes de precios, que fueron de hasta 6% en algunos productos. ‘El desarme paulatino de este programa fue uno de los reclamos de los empresarios del sector, que aceptaron incorporar más productos a Precios Cuidados a cambio de dejar de mantener fijos algunos precios’, apuntó.

Como conclusión expresan que “a pesar del intento de frenar la inflación por parte del gobierno, usando controles de precios, la inflación fue de 36,1% en 2020 y mostró una marcada aceleración en los últimos meses del año, dando muestras claras que evidentemente la inflación tiene un origen macroeconómico, en particular el financiamiento con emisión de un elevado déficit fiscal crónico causado por un aumento excesivo del gasto público en la década pasada. ‘Los controles de precios en cambio, no sólo tienen una efectividad limitada para controlar la inflación, sino que provocan distorsiones los precios relativos, como es el caso de las tarifas reguladas, que impactan en una ineficiente asignación de recursos’, subrayó la entidad.

Las frutas, verduras y la carne se alejan del bolsillo

Los alimentos lideraron los aumentos de precios en los últimos doce meses y dentro de ellos hubo una marcada preponderancia de las frutas y hortalizas, con el caso particular de la naranja que registró en ese período una suba del 229,1%, casi seis veces el nivel general. La información fue dada a conocer por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Bs As (Ver cuadro), vinculado a la CTA, que destacó que quince de los diecinueve alimentos cuyos precios aumentaron más que el nivel general son productos frescos no procesados. Concretamente, los incrementos estuvieron encabezados por frutas y hortalizas y los cortes de carne vacuna, seguidos por los precios de otros productos frescos como el filet de merluza y el pollo.