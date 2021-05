Por la crisis creció oferta de propiedades, la gente opta por vender antes que alquilar

11/05/2021 - 01:57 Economía

La situación del mercado inmobiliario local muestra un crecimiento de la oferta de propiedades en venta, situación que se profundizó este año de acuerdo con distintos operadores del mercado local, ante el efecto de distintas medidas adoptadas a nivel nacional.

De acuerdo con lo señalado por distintos operadores inmobiliarios, hay una ampliación de la oferta de viviendas y departamentos en venta en el mercado local, acompañada por una disminución en los precios que ronda entre el 20 al 30%.

En este contexto, confluyen las viviendas y departamentos que se pusieron en venta el año pasado y que no se lograron comercializar y, las nuevas unidades que entraron en venta al mercado en lo que va de este año.

Al analizar el mercado y trazar un cuadro de situación, el ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local Héctor Salvatierra, explicó que “hay dos temas que influyen en el mercado. Uno es el de las propiedades que no se adaptaron a los nuevos valores del mercado y quedaron por ejemplo con su precio dolarizado desde hace dos años. Por ejemplo una propiedad que valía U$S100.000 hace dos años y la mantienen a ese valor, hoy no lo vale. Si bien depende de la propiedad, algunas pueden defender mejor su precio que otras. Pero a eso se suma que hay mucha oferta”. En este punto, agregó que “esta situación también confluye con las propiedades que están saliendo a la venta, muchos departamentos y casas, pero sobre todo departamentos cuyos propietarios no quieren alquilar más y los sacan de alquiler porque les cuesta cada vez más el mantenimiento”.

Por su parte, la también ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la CPN Mirta Salto, señaló que “el incremento de la cantidad de propiedades en venta se debe a que quien tenía por ahí dos propiedades y una de ellas para la renta, prefiere vender porque la nueva ley no lo protege y tampoco hay incentivo para que el propietario alquile y mantenga la propiedad, porque cada vez que se va un inquilino si está 2 ó 3 contratos seguidos, seguro que hay que hacer reparaciones de fondo a la propiedad y nadie quiere mantener un capital que no le produce nada”.

Agregó que “porcentualmente hoy no conviene alquilar con los precios que hay de alquileres, les conviene hacer trabajar ese dinero en la parte financiera. Eso hace que el que tiene una segunda propiedad la ponga en venta. En general se ha incrementado la cantidad de propiedades en venta, habrá crecido un 80% desde la sanción de las últimas medidas nacionales sobre el sector”.

A su vez, otro expresidente del CCPISE, el operador inmobiliario Osvaldo Ruiz, señaló que “el mercado está muy retraído, hay exceso de oferta. Ha bajado por ejemplo el valor del m2 en los departamentos de edificios del microcentro en dólares un 20 ó 30% y aún así se vendió lo que está en el mercado. Hay ventas esporádicas”, señaló.

En tanto, agregó que “las que han caído totalmente son las ventas de casas antiguas, casas de 40 ó 50 años por más bien ubicadas que estén han caído. No hay comprador. Puede haber una operación eventual, pero el que compra lo hace a valores muy bajos, a valores de “pichincha” o sino no compra”.

Puntualizó también que “existe el mercado de la periferia, del barrio Autonomía, Newbery, Primera Junta, de esos esporádicamente se hace una venta u otra que son casas de hasta $5 millones y después está el otro cinturón que son operaciones de 2,5 a 3,5 millones que son los barrios más antiguos del IPVU, después de la Lugones, el Sargento Cabral, 8 de Abril, el Ejército Argentino que son operaciones que se realizan esporádicamente también, pero es muy poca la demanda que existe”. Concluyó que “lo que estaba en venta sigue en venta y lo que se ha sumado será un 20% más”. l