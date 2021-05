Polémica por la inflación, el precio de alimentos y la incidencia de impuestos

13/05/2021 - 00:23 Economía

Mientras el Indec dará a conocer la inflación de abril que consultoras privadas estimaron en un rango de 3,5 a 3,8% para el cuarto mes del año, el Gobierno nacional admitió su preocupación por los precios de los alimentos y polemizó con distintos sectores sobre su conformación mientras que un estudio determinó que los impuestos inciden en un 25% promedio del precio de los alimentos.

El puntapié inicial a la polémica lo dio el presidente Alberto Fernández, quien señaló en su gira europea que celebra “que el precio de las commodities crezca y que la carne argentina sea tan demandada”, pero aclaró que no está de acuerdo con que “los argentinos paguemos los alimentos como los pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo”.

Más tarde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que en el Gobierno están “preocupados por la situación de los precios” y afirmó que los programas que se implementan “son de ayuda”, aunque “no resuelven la inflación, pero sí contribuyen a generar una oferta más barata”.

Señaló que la “suba internacional de commodities genera presión” sobre los precios de los alimentos a nivel local.

En tanto, una comparación de precios realizada por Infobae sobre el costo de los alimentos en Francia, España y en la Argentina, concluyó que los precios en este país -aún con la inflación existente- son más baratos, en promedio la mitad, que los mismos productos en esos países europeos. Por ejemplo, la leche descremada tiene un costo de $56,60 en Buenos Aires. En Madrid cuesta el equivalente a $100,80. En París, el equivalente a $135. Una coca cola Zero de 1,5 litro en Buenos Aires cuesta $104, en Madrid el equivalente a $248,40 pero de 1,25 litro y en París, $219,60. En tanto, la harina blanca por kilogramo, en Buenos Aires cuesta $64, en Madrid $151,20 y en París $99.

David Miazzo, economista jefe de la Fada, sostuvo sobre el análisis de los precios realizado que “este estudio demuestra la alta carga tributaria que tienen alimentos que son básicos, como el pan, la carne o la leche. En promedio, 1 de cada 4 pesos que pagamos por estos productos, son impuestos. En el caso del pan, pesan más los impuestos, que la propia harina”.

“En momentos cuando la inflación se acelera se tiende a discutir los precios, la cadena y los costos de los productos, pero en realidad el problema no es de un precio en particular. El problema de fondo es el valor de la moneda, cada vez se necesitan más pesos para comprar el mismo kilo de carne, de tomates, el litro de nafta o una remera”, señaló. “No es un tema de precios, tenemos un problema macroeconómico. Un profundo déficit fiscal que se financia emitiendo pesos que se traducen en pesos que cada vez valen menos: eso es la inflación”, definió Miazzo.

Canasta en discusión

A su turno en diálogo con EL LIBERAL el presidente de la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal) y presidente de la Union Industrial Argentina (UIA) desde junio, sostuvo sobre el contenido de la canasta de 120 productos que el Gobierno lanzará el mes próximo para que se vendan en comercios de proximidad, que ‘es una decisión privativa del Gobierno y por ende no sé si hay otros productos mas allá de alimentos y tampoco conocemos aún la lista de productos porque la está conversando la Secretaria de Comercio Interior con las empresas en forma directa’.

A su vez, con respecto de los precios que tendrán esos productos, si serán más económicos que los Precios Cuidados, señaló que ‘esto forma parte de la agenda que se está discutiendo’ e indicó que ‘el término por el cual estarán vigentes también forma parte de las negociaciones actuales’.

En tanto, sobre la venta de 11 cortes de carne a precios accesibles en hipermercados, la industria frigorífica opinó que es solo 4% del consumo total.

“El acuerdo es un esfuerzo muy grande por parte de los exportadores, pero a la gente no le va a servir porque de las 8 mil toneladas de carne mensuales que se ponen a disposición; en Argentina se consumen 175 mil toneladas de carne. Esto representa solo el 4%”, opinó el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), Miguel Schiariti.

“El 4% puesto en hipermercados no le sirve a la gente de bajos recursos porque no compra allí”, agregó Schiariti. “No entiendo por qué el Gobierno insiste con este plan, porque uno va a buscar este producto y no lo encuentra en la góndola”.

Soja récord, lo que recibe el productor y lo que queda para el Estado

Mientras el precio internacional de la soja cerrór por encima de US$ 610 la tonelada, casi el doble que un año atrás, el economista David Miazzo, explicó que ese valor se reduce al 60% de ese monto por efecto de los impuestos. “De los U$S600 que vale en Chicago, el FOB argentina es de U$S570, de esos 570 unos U$S 190 son derechos de exportación y el precio al dólar oficial que está el disponible que le llega al productor si se quiere es de U$S360. De los U$S600 que se habla a nivel internacional el productor recibe U$S360 lo cual sería un 60% a dólar oficial ($95) si a esos U$S360 en lugar de medirlo por el dólar oficial lo medimos por el MEP, son U$S220 dólares lo cual es un 37% del precio internacional o un 39% del precio FOB argentina”. Agregó que la cosecha de granos por las retenciones le aportará al Estado este año “U$S2.500 millones más que en 2020 y totalizarán U$S7.400 millones” para el Gobierno “solo en exportación de granos”.