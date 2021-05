“Es preocupante que la inflación cuatrimestral pase el 17% cuando para el 2021 se presupuestó 29%”

16/05/2021 - 00:57 Economía

¿Cuál es la lectura que hace de este 4,1% de inflación de abril y lo que va del año?

El dato es muy preocupante porque la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año pasa el 17% y pensemos que la pauta presupuestaria anual volcada en el último presupuesto para el 2021 es de 29% y ya tuviste más de 17% en el primer cuatrimestre, o sea que evidentemente ha fallado un pronóstico. Es preocupante y hacia adelante en la medida que no haya regulaciones sobre todo en el sector alimenticio, vamos a tener una inflación que no va a ceder.

¿Faltan regulaciones?

Si se intenta combatir la inflación sólo con políticas monetarias y fiscales restrictivas, la experiencia histórica dice que eso fracasa. El macrismo desmonetizó la economía con el régimen de déficit cero y emisión cero hacia fines del 2019 y la inflación fue del 50%. Eso es no reconocer las reales causas de inflación que hoy son dos. Uno el comportamiento monopólico de producción y comercialización que está desregulado y trabaja sobre un consumo esencial. El año pasado la canasta básica alimentaria medida por el Indec aumentó 45%, a pesar de que la economía cayó casi un 10%. Es una gran contradicción que con una recesión histórica sólo superada por la de 2002, se tenga una suba del 45% en el precio de alimentos. Esto ocurre porque esos monopolios imponen precios y saben que lo que no cubra el ingreso popular lo va a cubrir el Estado con la tarjeta alimentaria u otras ayudas. Están cabalgando sobre la demanda de un bien rígido como los alimentos porque nadie elige comer o no comer y así imponen precios. Especulan también con que un Gobierno peronista no va a permitir el hambre y va a cubrir la diferencia. Ese es un factor de inflación. La no regulación de los monopolios de producción de alimentos.

¿Cuál es el otro factor?

La presión de la demanda externa. La suba de los precios internacionales sobre productos que la Argentina está exportando casi sin restricciones como el trigo, el maíz y la carne, que llevan a desabastecer el mercado interno. Así, el precio de los panificados, termina en precio internacional porque el trigo se exporta o, el maíz que es forraje de los pollos, de los tambos, de la cría de cerdos termina impactando en el precio final de esos alimentos. El kilogramo de pollo en 2020 subió un 58%, entonces ahí se explica.

Es muy difícil pensar que voy a combatir una inflación con medidas de restricción fiscal como las hubo el primer trimestre. Nunca dieron resultado y ahora tampoco. Porque hubo superávit fiscal primario en enero, febrero, marzo y tenemos una inflación en el cuatrimestre del 17%. No tiene relación una cosa con la otra.

Es más de la mitad de la pauta inflacionaria del año.

Exacto, alguien tiene que explicar por qué pronosticó eso y por qué no se está cumpliendo o por qué estamos teniendo esta aceleración inflacionaria. Sobre todo en un contexto donde además se han aplicado políticas monetarias y fiscales restrictivas.

La inflación subió pese a los precios regulados y a la existencia de programas como Precios Cuidados y otros que no estarían siendo efectivos.

Se necesita una regulación efectiva sobre los precios, tanto de comercialización interna como aquellos que están sujetos al mercado internacional. Si no se garantiza el abastecimiento de trigo en el mercado interno, que son 8 millones de toneladas a un precio razonable y después se trabaja con el criterio de saldo exportable, no hay forma que se pueda asegurar un consumo de panificados, de carne o un consumo de carnes sustitutas, porque se tiene una doble presión: primero el precio internacional y segundo la suba del dólar. Si bien el Banco Central está desacelerando la devaluación, el año pasado hubo una devaluación potente también acompañando precios, entonces hay una tasa de rentabilidad en los productos primarios muy alta. ¿Por qué fracasa Precios Cuidados? Porque no se asegura el abastecimiento de trigo a precio razonable, no se asegura el abastecimiento de maíz a precio razonable y si un 30% del precio de la carne se exporta, es difícil que se pueda tener el kilo de asado a un precio razonable. Me parece que estas cosas son las que el Gobierno tiene que dar cuenta en su política antiinflacionaria. El índice de abril lo podemos calificar como preocupante, en un combo donde se tiene un cuatrimestre con más de 17% acumulado. Hay que dar cuenta de esto.

Para el economista, la suba de YPF influirá en el índice de mayo

¿La suba de precios de YPF presionará la inflación de mayo?

Va a impactar. Seguramente la suba de tarifas, el precio de los combustibles y probablemente haya ajustes en las prepagas y otros precios administrados van a estar impactando en el índice de mayo, sin duda.

¿Cómo va a cerrar el semestre? ¿Hay mar gen para medidas que bajen la inflación?

Esperemos que sean distintas al sendero que estamos teniendo, porque si no nos quedamos entrampados en una discusión entre la política fiscal y la regulación de precios. Me parece que tiene que haber un conjunto de medidas que cambien este rumbo, porque realmente es preocupante.

¿Cómo se explica que con varios precios regulados aún así se llega a este índice?

Insisto con el movimiento de la canasta básica alimentaria del año pasado: un 45% medido por el Indec que fue lo que determinó que se tuviera 19 millones de argentinos/as viviendo en hogares bajo la línea de pobreza. No se puede tener una política de ingresos que valga, sea paritaria libre, que uno comparte, una buena fórmula de ajuste previsional, IFE, AUH, no se puede sostener si la desbarata la presión de la demanda externa de los precios internacionales sobre los externos o la presión monopólica sobre un consumo esencial como alimentos.

¿Qué medidas tomaría si fuese el ministro de Economía?

Eso no lo voy a responder porque no corresponde. Hay un equipo económico trabajando. Uno formula, mas que una crítica, una reflexión sobre el tema. De ninguna manera voy a anticipar medidas. Sí creo que tiene que haber regulaciones que desvinculen precios internos de los internacionales y que frenen la presión monopólica sobre la canasta alimentaria. Eso sí lo creo y es algo que hemos aplicado en los gobiernos de Néstor y Cristina y que hay que aplicar ahora frente a esta aceleración inflacionaria.





Un aumento récord del 5,41% fue lo que exhibió en abril el Índice de Costos de Transporte de cargas según la Federación Argentina de empresas de esa actividad, que analiza el comportamiento de los principales rubros del sector, cuya principal causa fue la suba del combustible, que registró un avance del 6,6% y acumula un 30% en lo que va del año.

“ Con estos valores, los costos de la actividad crecieron un casi un 53% en los últimos doce meses”, señaló la entidad.

Puntualizó que “el ajuste del gasoil en abril es el noveno consecutivo desde agosto de 2020, tanto en los segmentos mayorista como minorista. Con esta suba, el aumento promedio de este insumo central alcanza en los primeros cuatro meses del año el 31.2%, tras haberse incrementado 45.5% en 2019 y 77% en 2018. En tanto, Lubricantes, al igual que en marzo, muestra otro importante aumento de 16%, y alcanza casi el 40% entre enero y abril”.

“El nuestro es un sector fundamental para la economía de nuestro país, somos el engranaje que pone en movimiento las diferentes áreas productivas y de servicios. En un contexto pandémico, es nuestro deber seguir en la ruta para abastecer a los argentinos y argentinas, pero nos toca hacerlo en este marco de una difícil suba de los costos”, analizó Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.