Frigorífico local prevé frenar actividad y reducir jornadas por cierre de exportaciones

21/05/2021 - 00:02 Economía

La decisión del gobierno nacional de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna comenzó a repercutir a nivel local con la decisión del frigorífico Forres Beltrán de reducir las jornadas laborales e inclusive, no operar en ciertos días ya que el 70% de su producción exportable a China fue restringida con esta medida.

El director de la firma Ricardo Schiavoni confirmó que la decisión nacional de prohibir las exportaciones cárnicas, “es un golpe bastante duro para nosotros. Nos afecta muchísimo”, sostuvo en diálogo con EL LIBERAL.

La prohibición de exportaciones cárnicas abarca a todos los destinos, con las excepciones de cuotas específicas como la Hilton -cortes de alta calidad para el mercado europeo-, la cuota 481 o hacia EE.UU., no están alcanzadas por la restricción.

El directivo señaló que la mercadería que se envía a China, “no son cortes que se consuman en la Argentina, por eso no tiene mucho sentido esta restricción, pero nos afecta muchísimo. Un 70% de todas las exportaciones del frigorífico van a China”.

Puntualizó que este corte de envíos hacia ese país, así como también a otros destinos que venían exportando con regularidad como Brasil y Perú, “va a traer un problema grave con todos nuestros clientes. Es una pérdida de confianza hacia el país más que hacia las empresas. Ellos entienden, pero se ven perjudicados porque interrumpen su cadena de aprovisionamiento”. Schiavoni señaló que en los envíos a China “tenemos clientes fijos a los que ahora no vamos a poder mandar por los próximos 30 días y venimos exportando unas 600 toneladas de carne por mes”.

El directivo agregó que “todo esto va a repercutir. Todas las empresas van a ser perjudicadas. Además de una falta de ingreso de divisas para el país que se calcula en unos U$S200 a U$S300 millones mensuales”.

En cuanto a la actividad de las empresas, señaló que “va a haber algunas consecuencias, porque hay empresas que no van a poder soportar el pago de los jornales ante la situación actual. Se vienen épocas duras”, afirmó. Respecto de las tareas en el frigorífico en particular, sostuvo que “habrá que plantear jornadas reducidas, incluso algunos días no vamos a tener actividades. Algunas plantas también han anunciado el cierre momentáneo”. Consultado respecto de si proyectan reducción salarial o de personal, indicó que “no está planteado por ahora la reducción de salarios, simplemente vamos a soportar este perjuicio por algún tiempo”.

Para el directivo, la decisión del Gobierno nacional fue sorpresiva porque los frigoríficos habían sellado un acuerdo para la venta de carne a precios económicos unos días antes. “Se había llegado a un acuerdo con todos los cortes económicos y esto echa por tierra todo. Nosotros, momentáneamente, seguimos abasteciendo con cortes económicos, hasta que podamos pero si no tenemos el sobrante de los cortes de exportación que son sobre todo el sobrante Hilton, va a ser muy complicado, se complementaba pero ahora se va a reducir la actividad también”.

Recordó además que “recientemente el frigorífico fue habilitado para exportar a EE.UU., donde tenemos una cuota de exportación y algo vamos a suplir con eso. Tenemos adjudicadas unas 200 toneladas. Generalmente son cortes para industria, mercadería proveniente de vacas generalmente”. l