Precios mayoristas aumentan 4,8% y la Construcción 6,4%

21/05/2021 - 00:05 Economía

Los precios mayoristas subieron en abril 4,8% y el Costo de la Construcción el 6,4%, informó el Indec.

Con estos incrementos, en lo que va del año, los precios mayoristas aumentaron 21,9% y el Costo de la Construcción el 17,7%, mientras que en los últimos 12 meses las alzas fueron del 61,3% y 55%, respectivamente.

La suba del 4,8% de los Precios Mayoristas en abril estuvo impulsada por un alza del 4,9% tanto en los Productos Primarios como en los Manufacturados, del 2,5% en los Importados y del 8,9% en Energía.

En los Primarios se destacaron las subas del 4,4% en los productos Agropecuarios, del 6,5% en los Pesqueros, del 5,7% en Petróleo Crudo y Gas; y 2,3% en Minerales no metálicos. Entre los Manufacturados, se destacaron subas del 3,8% en Alimentos y Bebidas, del 3,5% para Textiles; 4,7% en artículos de Cuero, marroquinería y calzado; 9,5% en Refinados de Petróleo; 6,8% en Químicos. Además subieron 6,7% en Caucho y plástico; 4,5% para Minerales no metálicos; 4,4% para Metálicos Básicos y 4,1% en Vehículos, entre otros. En el año, los Productos Primarios subieron 24,8% con alza del 18,2% en Agropecuarios, 26,9% en Pesqueros, 34,9% en Petróleo Crudo y gas; y 17,2 en Minerales no metalíferos. En el Costo de la Construcción, la suba del 6,4% fue impulsada por un alza del 4,1% en Materiales y 9% en Mano de Obra.l