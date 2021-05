“No sabemos cómo vamos a pagar sueldos de mayo y menos podemos hablar de aguinaldos”

22/05/2021 - 23:29 Economía

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, sostuvo en diálogo con EL LIBERAL que los 9 días de este nuevo cierre de actividades decretado por el Gobierno nacional impactará con fuerza en el sector, a punto tal que “no sabemos cómo vamos a pagar los sueldos de mayo, menos podemos hablar de los aguinaldos”.

El dirigente empresarial señaló que “el sector ya ha sido muy dañado con una cuarentena excesivamente larga el año pasado, obviamente sin resultados. Está muy golpeado, no sabemos cómo vamos a pagar los sueldos de mayo, menos podemos hablar de los aguinaldos”.

Sostuvo que si bien “reconocemos sí el esfuerzo del Gobierno nacional con los programas Repro, Repro II y todas esas cosas, pero obviamente, son insuficientes, no alcanzan” .

Grinman indicó que “lo que queremos es tratar de volver a la normalidad económica que ya era mala antes de la pandemia, pero no se hicieron las cosas bien, tuvimos una cuarentena tremendamente larga el año pasado. El Gobierno anunció que para esta altura del año iba a haber un número muy importante de vacunados, pero eso no ha sucedido y tenemos más de 70.000 fallecidos”.

Puntualizó que “realmente estamos muy mal. El sector está defraudado y nos cuesta mucho a los dirigentes poder contener a las bases que reclaman y no hay respuesta y tampoco es posible exigir mucho”.

Agregó que “hay que tener cierto grado de responsabilidad, porque ¿qué le podemos pedir al Gobierno? Cuando necesitamos ayuda es en términos económicos, para pagar sueldos, que bajen impuestos. Pero éste es un Gobierno que no tiene recursos económicos y su única herramienta es la emisión. Pero la emisión genera inflación y eso, sucesivamente, es el gran problema histórico de la Argentina, que no nos deja avanzar. Es todo un problema”.

No obstante, señaló que “sí hay cosas que el Gobierno debería hacer y no lo hace y eso genera angustia y enojo”. En este sentido, explicó que “debería poner orden, llevar tranquilidad a la gente y cuidarnos, cuidar a la población y a los empresarios”.

“¿Qué significa poner órden?”, se preguntó. “Nos impone a empresarios y comerciantes restricciones, cierres, una locura. Pero permite marchas, movilizaciones, actos de gobierno, con multitudes que no cumplen los protocolos sanitarios, todos los días hay alguna marcha”.

Indicó que “el Gobierno tiene herramientas como la Constitución para poner orden y ahí está establecido cómo tiene que hacerlo. También las provincias. Neuquén estuvo 3 meses sin poder avanzar con las rutas cortadas y los gobierno no hacen nada. Tenemos empresarios, algunos de ellos que integran el directorio de la CAC, que algún sindicato específico puntual le bloqueó las empresas con reclamos incomprensibles y el gobierno no nos cuida. Estamos en manos de patoteros”.

Puntualizó que “eso es lo que más nos indigna, es lo que enoja. No nos enoja que el Gobierno no tenga plata para ayudarnos, nos enoja que el Gobierno no utilice las leyes, la Constitución para cuidarnos”.

Indicó que “cuando me refiero al Gobierno me refiero a todos, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales, el gobierno de la ciudad, todos tienen que cuidarnos porque sino esto va en algún momento a estallar mal, la sociedad por ahora es una sociedad mansa, tranquila, pero estamos preocupados, asustados por el futuro, hay muchísimas cosas que se hicieron de manera incorrecta, hay que comenzar a pensar cómo salimos adelante”.

Agregó que “nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio no tenemos una afiliación partidaria, queremos a nuestro país, somos una cámara donde están la mayoría de los empresarios, hombres y mujeres de empresas que saben lo que hay que hacer, entonces acá todos los gobernantes hablan de que hay que luchar contra la pobreza pero no entienden que la única manera de salir de la pobreza es generando riqueza”.

Señaló que “en la Argentina hace años que la pobreza viene creciendo a tasas chinas, entonces cada vez hay más pobres y eso es un problema ideológico de la Argentina. La Argentina es una sociedad con un sesgo ideológico muy marcado cuando debería ser todo lo contrario. Los países que progresan lo hacen generando cada vez más puestos de trabajo genuinos y esos puestos de trabajos solamente los puede generar el sector privado, no el Estado”.