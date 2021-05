La actividad inmobiliaria, con altibajos en ciudades del interior provincial

24/05/2021 - 00:59 Economía

El mercado inmobiliario en el interior de la provincia presenta un panorama disímil en su actividad, con un movimiento mayor en aquellas ciudades ligadas a la producción agropecuaria, mientras que en los centros urbanos más poblados, las operaciones tanto de alquileres para vivienda como de compra venta, se encuentran en declive.

En la zona de influencia de Bandera, Bibiana Graf Mualem de la inmobiliaria homónima, indicó que en este primer cuatrimestre y respecto de los alquileres para vivienda, ‘la actividad es sostenida porque en Bandera tenemos mucha actividad privada, más que pública. El 80% del pueblo es actividad privada y, al haber subocupación de cargos gerenciales de parte de empresas de otras provincias, traen gente de afuera entonces siempre hay demanda de alquileres. Cada vez que sale algo nuevo al mercado, se alquila’.

En cuanto a la venta de inmuebles, señaló que ‘la actividad ha sido sostenida. Esta es una zona agrícola por excelencia así que nunca se ha parado la actividad, entonces un poco eso es lo que hace que se siga moviendo tanto el sector’.

Destacó que ‘cuando confluyen dos factores importantes como el clima y los precios, como en este año que el clima ha sido bueno y el precio es bueno y más aún, cuando esta conjunción de factores no se daba desde hace como diez años, son cuestiones que se reflejan en una mayor actividad’.

Consultada respecto de la demanda de alquileres de campos, señaló que ‘es increíble la demanda para alquilar campos porque la gente con esto que ha pasado se entusiasma muchísimo, entonces hay una actividad y demanda tremenda, pero Bandera no es la media de la provincia ni del país, pero gracias a Dios la conclusión entre el año pasado y este a pesar de la pandemia es lo que ha sucedido’.

En tanto, Sofía Capozuca de otra inmobiliaria, indicó que ‘la demanda de alquileres supera ampliamente la oferta, y en cuanto a las ventas, este primer cuatrimestre, ya sea de inmuebles urbanos o rurales, se encuentra en stand by’. Agregó que ‘sí continúan renovándose los contratos de locación y de arrendamiento. Con respecto a los primeros, los precios son considerablemente elevados -por la baja oferta y la amplia demanda-’.

Añadió que en diferencias ‘con respecto al año pasado, en su segundo semestre, la venta de campos superó a las de inmuebles urbanos, situación que no sucede este año’ y añadió que en el sector rural ‘la demanda para contratos de arrendamiento sigue en alza’. Puntualizó que ‘lo que cabe mencionar es que está creciendo la explotación ganadera en la zona’.

Por su parte, Susana Elías de la Inmobiliaria Río Hondo, en Las Termas, señaló que ‘en lo que respecta a los alquileres, los propietarios e inquilinos con intermediación inmobiliaria se pusieron de acuerdo, redujeron el alquiler en forma considerable. Este año, los que debían renovarse en forma temporal, se fijaron teniendo en cuenta el proceso inflacionario’.

Agregó que en cuanto a los alquileres comerciales, ‘siempre se consideró la posibilidad de un cierre, teniendo en cuenta que es una ciudad turística’. A su vez, ‘en relación a los alquileres de viviendas, no tenemos mucha oferta. Sí hubo demanda, cuando estuvimos en situación normal, ya que solicitan vivienda personas que vienen a trabajar en el turismo’. Puntualizó que ‘en cuanto a ventas, las operaciones están reducidas, a su mínima expresión’.

“Este año se vendieron más terrenos que el año pasado”

Luján Claramut, propietaria de una inmobiliaria en Ojo de Agua, señaló que ‘en este primer cuatrimestre, la actividad a principio de año, en vacaciones tuvo su buen momento en ventas. Pero, a mediados de febrero bajaron las consultas. Respecto de alquileres siempre hay demanda y se trabaja bien’. Comparó que ‘con respecto del 2020, la diferencia que se nota es más en las ventas de propiedades. Este año se vendieron más terrenos que el año pasado y hay más consultas. En alquileres estamos igual, por suerte todo alquilado’. En cuanto a los alquileres de campo, sostuvo que ‘no hay mucha demanda’.

“Hay precios de inmuebles que se ofrecen como si estuvieran en Miami”

En tanto, el operador inmobiliario José Nicolás Abraham de la inmobiliaria homónima en la ciudad de La Banda, señaló en cuanto a la evolución de la actividad en el primer cuatrimestre que ‘en la ciudad de La Banda en lo que se refiere a alquileres y ventas hay una sobrevaluación de los inmuebles, producto de muchos factores: uno de ellos es la realización de tasaciones por personas que no son corredores inmobiliarios matriculados con título habilitante o personas no capacitadas para ese fin’.

Agregó que ‘en cuanto a los alquileres con respecto del año pasado, hay que distinguir los primeros meses del 2020; ya que no estábamos en pandemia y los 3 primeros meses del 2021 con vigencia del DNU. Con esto quiero decir que conviviendo con la pandemia sí se produjeron alquileres, pero con una baja significativa con respecto del año pasado’. Aunque, ‘por la inestabilidad económica y la cautela de los propietarios por la legislación actual con respecto de la registración de los contratos de alquileres ante la Afip, esa baja es del 40% aproximadamente’. Destacó que esto ‘se ve reflejado en las calles con locales comerciales desocupándose y con cartelerías tanto de dueños como inmobiliarias’.

Operaciones

A su vez, en cuanto a las ventas de inmuebles, dijo que ‘ha caído el mercado para las inmobiliarias en general. Lo que sí ha aumentado considerablemente es la oferta paralela. Me refiero con esto a los dateros que ofrecen inmuebles con sobreprecios para cobrar honorarios de forma encubierta. Hay inmuebles en el barrio centro de la ciudad con valores que oscilan entre $20 y $50 millones ó U$S 130.000 a U$S 350.000; con lo cual pareciera que se ofrecen como en Miami Beach’.

En cuanto a las diferencias respecto del 2020, dijo que ‘estamos ante una inflación en ascenso, manipulación de precios y malas políticas inmobiliarias por lo que veo un panorama más complicado’.

Añadió que ‘nuestra provincia debería regularizar la documentación de los inmuebles. Porque se encuentra un alto porcentaje de propiedades que se comercializan con acciones y derechos, propiedades fiscales y boletos de compra venta’.