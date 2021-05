“Si congelan precio y suben costos, las pymes quiebran”

25/05/2021 - 22:17 Economía

“Si congelan los precios y aumentan los costos, las pymes van a la quiebra” afirmó el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y nuevo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien volvió a pronunciarse contra los controles de precios que exijan congelamiento.

Al respecto, indicó que “el 20 de marzo del año pasado se congelaron los precios de los alimentos procesados. En todo el año la industria solo pudo aumentar del 4 al 10,8% según las autorizaciones (del Gobierno)”, rememoró. “Si uno mira la inflación de abril de 2020 a abril 2021, los alimentos estuvieron a la par de la inflación general. Somos la consecuencia no la causa de la inflación”, dijo Funes de Rioja en diálogo con CNN.

Con respecto a este tema, dijo: “Ojalá no hubiera inflación, no queremos que afecte al consumo”. A su vez, consideró que otro factor que impacta en los precios son los impuestos: “Un alimento procesado tiene 38% de impuestos entre Nación y provincias”, mencionó. Recordó que la industria alimenticia contribuyó “con 300 productos, luego pasamos a 600 para Precios Cuidados y ahora estamos discutiendo una canasta que dure unos meses, aún con índices que no son fáciles de manejar. Pero estamos en contra de Precios Máximos porque si me aumentan los costos las pymes van a la quiebra y eso no es bueno para el consumidor”.