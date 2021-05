Advierten que la carne podría subir 20% en un mercado desabastecido

29/05/2021 - 00:38 Economía

El presidente de la Cámara de Matarifes de la República Argentina (Camya), Leonardo Rafael, sostuvo que el precio de la carne “va a subir” la semana próxima en nivel que podrían llegar hasta un 20%.

Para Rafael, el problema del alza del precio de la carne no resuelve con la suspensión de las exportaciones sino con “incentivos a la producción”, al tiempo que alertó que si el stock ganadero sigue “planchado”, la suba de precios volverá a ocurrir.

Rafael reconoció que “la hacienda va a subir, lamentablemente, porque los primeros días va a haber una puja muy importante por la demanda y los precios van a quedar muy arriba”. Asimismo, aseguró que “el lunes o el martes” podría “empezar el desabastecimiento” en algunas carnicerías que no hayan sido abastecidas.

En cuanto a los precios, destacó que “el mercado quedó con una vara alta, porque el miércoles anterior al paro, ante la posibilidad de que se tomara la medida, el Mercado de Hacienda tuvo un incremento del 12 por ciento y ese piso ya quedó”.

Con ese incremento, una vez que se levante el paro el precio acumularía una suba del “15 al 20 por ciento”, sujeto a que “si se levanta el paro, sea por un lapso largo para que se pueda acomodar el mercado”.

Rafael sostuvo que “el Gobierno desconoce la actividad, si no la prohibición de la exportación no la hubieran hecho”, al tiempo que aclaró que “la vaca que se exporta a China no incide en el consumo interno y en consecuencia la suspensión de las ventas externas no puede traccionar una baja”.

Advirtió que “cada vez hay más habitantes y el stock (ganadero) quedó planchado y hasta retrocedió, sin una política clara de incentivo al productor”. “Es muy simple, si no sostenemos la producción no tenemos materia prima”, finalizó.

El campo extiende el paro hasta el miércoles

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias decidió extender el cese de comercialización de carnes hasta el miércoles que viene, en rechazo a la decisión oficial de suspender las exportaciones de carne. La medida de fuerza se iba a extender por 9 días, hasta esta medianoche, pero los dirigentes del campo decidieron extenderla hasta el miércoles 2 de junio a las 0.

La Mesa de Enlace se reunió de manera virtual esta mañana y, si bien decidió continuar con la protesta, no sumó el cese de comercialización de granos, como pretendían algunas entidades del sector. La protesta, que se inició el jueves de la semana pasada, registra un alto acatamiento, ya que no hay ingreso de animales en el Mercado de Liniers y los remates de hacienda fueron suspendidos.

En el transcurso de la medida de fuerza, el Gobierno mantuvo reuniones con el sector exportador para destrabar el conflicto, pero no hubo contacto con la Mesa de Enlace. En este marco, el presidente de Coninagro, Carlos Ianizzotto, aclaró este viernes que la medida de fuerza seguirá incluyendo solo a la carne, y se quejó del ‘silencio’ del Gobierno.

‘No hubo ninguna propuesta del Gobierno. Silencio total. Sé que hubo comunicación con otros sectores. Ahora espero que se comuniquen con nosotros’, enfatizó. Ianizzotto aseguró que la continuidad de la protesta ‘fue decidida por las bases’.