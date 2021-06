“Ni el alto precio de la soja compensa el desorden creciente del sector público”

15/06/2021 - 00:57 Economía

El director del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), el economista Jorge Colina se refirió a la coyuntura económica y alertó por la situación actual, en particular al efecto de la cosecha que se encuentra en curso en relación con la provisión de dólares que el Gobierno espera para sostener los desequilibrios macroeconómicos, en un informe al que tuvo acceso EL LIBERAL.

En ese análisis, Colina destacó que “el alto precio de la soja genera optimismo por la llegada de dólares. Pero la velocidad con la que se siguen acumulando distorsiones en la economía argentina hace que ya ni los altos precios de las exportaciones alcance. Hay que recalcar que varios de los errores del oficialismo tuvieron el apoyo de la oposición”, puntualizó.

El economista, subrayó que “en octubre del año pasado el dólar paralelo llegó a superar los $170. Esto fue producto de la enorme emisión monetaria potenciada por las medidas para paliar el confinamiento. A partir de ese momento, las autoridades económicas cambiaron de estrategia. El Tesoro nacional pasó a financiarse más con endeudamiento y menos con emisión”.

Además, destacó que se aplicó “un comportamiento más conservador en el gasto público y la fuerte licuación que produjo la alta inflación hicieron que en el primer cuatrimestre del año prácticamente no hubiera déficit fiscal primario. Esto permitió mantener el dólar paralelo en torno de los $150”.

Agregó que “casualmente, también en octubre del año pasado empezó a subir sostenidamente el precio de la soja (principal complejo exportador de la Argentina). Desde un valor relativamente bueno de U$S 380 la tonelada, en enero alcanzó los U$S 500 y llegó a los U$S 580 en la actualidad. Además, crecieron también los precios internacionales del trigo y el maíz, otros dos productos con alto impacto en las exportaciones. Se trata de excelentes noticias frente a la exhacerbada escasez de divisas’.

No obstante, se preguntó: “¿Cómo impactó sobre las reservas del BCRA este boom de precios de productos exportados junto con la menor emisión monetaria? Según los datos del Central se observa que, en diciembre de 2019 las reservas de dólares llegaban a U$S 44 mil millones. En octubre del 2020 habían bajado a U$S 40 mil millones. En junio dl 2021 están en U$S 42 mil millones”.

En este sentido agregó que “estos datos muestran que el alto precio de la soja no alcanza todavía para revertir la pérdida de reservas ocasionada desde que asumió el nuevo gobierno. El motivo no es que no hay liquidación de divisas (el BCRA compró U$S 6 mil millones desde octubre a la fecha) sino que hubo que hacer frente a obligaciones en dólares del Tesoro (fundamentalmente con organismos internacionales) y del propio BCRA (deudas en dólares que tiene con los bancos nacionales y extranjeros). A esto se suma la venta de divisas para pagar las importaciones. Por eso las reservas no crecen”.l