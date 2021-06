Fuerte baja de la soja y en principales granos que exporta el país

18/06/2021 - 00:52 Economía

El precio de la soja en Chicago se derrumbó más de U$S 40 y se posicionó por debajo de los U$S 500 por primera vez desde febrero.

Con este retroceso se acumulan 8 ruedas en baja, en las que apiló una caída de U$S 93.

La baja de la soja -según los analistas- responde a cuestiones climáticas, dudas sobre la política de biocombustibles que adoptará el gobierno estadounidense y cambios en el movimiento al alza de las tasas de interés de la Reserva Federal para el mediano plazo.

La caída del 8,20%, significó una baja de U$S 43,63 por tonelada respecto de los U$S 488,60 del miércoles. Los demás granos como el maíz retrocedieron 5,94% (U$S 15,75) para cerrar a U$S 249,20 la tonelada, el trigo bajó 3,58% (U$S ,73) y finalizó a U$S 34,79.