La carne vacuna no baja, el acuerdo se demora y la producción desconfía

19/06/2021 - 01:41 Economía

Al cumplirse el mes de cierre de las exportaciones de carne vacuna, el Gobierno nacional no termina de cerrar un acuerdo con los sectores involucrados.

Mientras tanto, desde la producción y comercialización interna de carne, critican duramente la iniciativa oficial y apuntan al desconocimiento de los funcionarios sobre el tema.

El Gobierno presentaría el próximo martes el nuevo esquema de exportaciones de carne vacuna y el Plan Ganadero.

Los nuevos anuncios se realizarán dos días después de que venza la suspensión de las exportaciones implementadas el 20 de mayo pasado, debido a la fuerte suba registrada en el precio de la carne durante el último año, que en abril marco un aumento del 76% interanual.

La medida, hasta ahora logró el efecto contrario, ya que durante mayo continuaron subiendo el precio de la carne en los mostradores a un promedio del 6%, pero con el agravante que los cortes más baratos subieron alrededor del 10%.

Para el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, el plan es ‘un verso’, con el que se busca mostrar como un ‘acuerdo’ lo que en realidad es una ‘imposición’.

Schiariti negó que exista un diálogo del Gobierno con el sector productivo de la ganadería y objetó al respecto la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino, en cuya composición, indicó, predominan ‘los comercializadores de cereales’.

‘La realidad es que no hay ningún acuerdo, por más que el Gobierno así lo diga. Ellos van a poner las medidas. Ningún exportador va a resignar o va a acordar que les achiquen las exportaciones. Es como si a cualquiera le dijeran que va a trabajar igual, pero cobrar menos, y si no quiere, lo despiden. ¿Eso sería un acuerdo? Eso es una imposición’, comentó.

El plan, surgido de negociaciones entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, implicaría una reapertura parcial de las exportaciones, con beneficios impositivos y créditos para pequeños y medianos productores.

Además de criticar las características del Plan Ganadero, Schiariti expresó sus dudas sobre su cumplimiento, ya que adelantó que desde el Gobierno ‘van a decir una cosa y después hacer otra’.

‘La historia muy reciente te indica que no respetan su palabra. Estaban en un acuerdo de precios hasta fin de año con 8 mil toneladas de carne a precio regalado por parte de los exportadores. Implícitamente, estaba consensuado que no iban a cerrar las exportaciones, pero lo hicieron. Es un Gobierno con el que no se puede negociar porque no respeta los acuerdos’, sentenció.

José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de Crea, fue contundente al respecto: ‘Lamentablemente, las señales presentes van a promover una desinversión en el sector ganadero, que en el mediano plazo tenderá a producir una menor cantidad de animales que, además, tardarán una mayor cantidad de tiempo en terminarse’.l