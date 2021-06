Eduardo Donza: “Sin política que apunte al empleo, no hay salida para la pobreza”

23/06/2021 - 06:30 Economía

El sociólogo e investigador de la UCA, Lic. Eduardo Donza, se refirió a la situación de pobreza en el país en el programa “Libertad de Opinión”, por Canal 7. Señaló que “los números de la pobreza son elevados y ahora puede haberse agravado por el otro flagelo que es la inflación”.

El analista sostuvo: “Según nuestros datos, el año pasado, en el tercer trimestre, la población en situación de pobreza era un 44%, pensamos que la situación de mínima hoy es la misma, puede haberse agravado un poco más por el otro flagelo que es la inflación, el aumento de precios desmedido”.

En este contexto, señaló que “los alimentos han aumentado en forma muy marcada lo que hace que tanto el salario como los ingresos laborales, las jubilaciones, las pensiones y las ayudas que da el Estado, todos los argentinos que con el pago de impuesto tratamos de ayudar a las familias más necesitadas, cómo de un mes al otro baja casi un 5%”.

Para el analista, la generación de fuentes de trabajo “es difícil hoy, pero es la única forma de terminar de una forma duradera en el tiempo, en la Argentina después de las crisis de las políticas neoliberales, de la crisis de 2001, hemos tenido en 2002 un 52% de gente en situación de pobreza, un 22% de desocupación y después mejoró mucho hasta los años 2008 o 2009 que es donde se estancó”.

Agregó que “sí hubo fluctuaciones a la baja o al empeoramiento de la situación de pobreza y marginalidad de la población, pero siempre en valores elevados, en ese contexto muy complejo nos cayó esto de la pandemia a nivel mundial que nos agarra como país muy desguarnecido, pero lo que tiene que quedar claro es que los programas de ayuda a las familias que son totalmente necesarios y tienen que continuar, solo amortiguan esa situación”.

Puntualizó que “son importantes porque sino en vez de un 44% tendríamos un 53% de la población en situación de pobreza o la indigencia hubiera pasado de un 10% a un 27%, los indigentes son los más pobres entre los pobres”.

Destacó que “si no mejora la estructura productiva y eso hace que mejore el mercado de trabajo, vamos a seguir insuflando desde el Estado de transferir recursos, pero que cada vez van a ser más escasos y van a tener menos poder adquisitivo, esto ya está probado, hablamos desde hace décadas que si no mejora el mercado de trabajo, sin políticas que apunten a la producción y el trabajo no hay salida”.

Respecto de si la pobreza es producto de la pandemia, dijo que “es una combinación, lo que hizo la pandemia es aumentarlos en una forma muy fuerte y alarmante, sobre todo por la imposibilidad de realizar changas de la población más necesitada y también lo que hizo es afectar a los sectores medios y medios altos, comerciantes que tenían un negocio que era próspero y según su rama de actividad algunos lo tuvieron que cerrar”.l