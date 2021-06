Frigorífico local reduce la actividad al 50% y se frenan inversiones

26/06/2021 - 00:58 Economía

La decisión del Gobierno nacional de reducir a la mitad el volumen de exportaciones de carne entre julio y diciembre y, además, prohibir la venta externa de una docena de cortes, impactó a pleno en el frigorífico Forres Beltrán, cuyos directivos anticiparon que "toda la actividad de la planta se reducirá al 50%" a la par que señalaron que se desactivaron las inversiones previstas en esa industria, ubicada sobre la ruta 34.

El director del Forres Beltrán, Ricardo Schiavoni, dijo a ELLIBERAL que "esta medida nos afecta muchísimo al reducir al 50% la posibilidad de exportar normalmente. Pero a ello se le suma la prohibición de exportar 12 cortes, que representan un 22% de la media res. Esos cortes que no se van a vender a China, tampoco se van a vender en el mercado interno porque es una vaca de descarte, que no se consume en el mercado interno. Esta decisión afecta a todos los sectores de la economía argentina y no beneficia absolutamente a nadie".

El directivo puntualizó que "el Gobierno comete un error al prohibir exportar lo que no se vende en el mercado interno". Señaló que "excepto lo que va a la Unión Europea, el resto es mercadería que no se consume en el país, esta medida no va a hacer bajar el precio del mercado interno".

Indicó que "este perjuicio impacta en toda la cadena: desde el productor, el frigorífico, los empleos en forma indirecta, el transporte, es toda una cadena para la que esta restricción es un circulo nocivo, porque dejan de ingresar al país más de U$S 100 millones mensuales".

Con respecto de la carne que se exporta a China y sobre la cual rigen las prohibiciones, señaló que "es carne proveniente de vacas que ya cumplieron su ciclo reproductivo, avanzada de edad. Lo mismo pasa con la categoría de toros, no tiene posibilidad de venta en carnicerías y eso es lo que se prohíbe exportar hoy ".

Puntualizó que el consumidor santiagueño, "el 90% de lo que consume es ternero, animales livianos, que se producen en engordes a corral (feed lot) y esa no es mercadería de exportación, entonces no es que al no exportarse va a haber mayor oferta eso no es así, porque no es mercadería de exportación".

Debido a este impacto, destacó que "vamos a tener que reestructurar la actividad, porque se va a caer todo un 50%, va a bajar toda la actividad a la mitad. No vamos a reducir salarios por este momento, pero seguramente vamos a empezar a adelantar vacaciones".

"Estábamos con algunos planes de inversión, pero esto tira por tierra cualquier plan de inversión, es imposible invertir en este contexto. Habíamos finalizado un proyecto para ampliar la capacidad de frío, pero esto aborta cualquier posibilidad de inversión en esta actividad", señaló Schiavoni.