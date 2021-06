Alertan por atraso cambiario e inflación

27/06/2021 - 12:00 Economía

Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, advirtió que se están acumulando desequilibrios que atentan contra la actividad económica.

Las proyecciones de mayor actividad serían sólo temporales, consecuencia a un rebote, y no por un motivo sólido de crecimiento.

Entre los desequilibrios que se acumulan, está el atraso del dólar y el efecto post elecciones de la inflación que hoy está reprimida.

Explicó que “la situación económica actual es complicada. 2018 y 2019 fueron dos años difíciles, donde se cortó el financiamiento vía deuda del déficit fiscal, y a eso se sumó la pandemia que empezó el año pasado, donde nunca se logró generar confianza y reabrir el crédito.

En este marco, la respuesta del Estado argentino fue emitir casi 7 puntos del PBI para evitar que la crisis real y social fuera todavía mayor, algo que lógicamente traería consecuencias negativas”. Agregó que “si en 2020 veíamos los efectos directos de la pandemia y la cuarentena, en 2021 estamos viendo los derivados: más inflación y un rebote que se debilita a medida que se acerca a los niveles pre-crisis. El gran problema es que en la situación actual no hay una corrección de desequilibrios, como son las altas tasas de inflación y caída del salario real. Es decir, no mejoran las perspectivas de mediano plazo, como podía pasar en la segunda mitad de la gestión Cambiemos, sino que los desequilibrios se están acumulando”. Subrayó que “con ello me refiero al retraso del dólar oficial y tarifas, se pospone la negociación con acreedores, que quizá nos traigan más dolores de cabeza”.l