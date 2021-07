Alertan por más suba de precios y del dólar por mayor emisión pro consumo

06/07/2021 - 00:20 Economía

Con una inflación acumulada en el primer semestre que se ubicará en el 25%, apenas 4 puntos por debajo de lo previsto en el Presupuesto para todo el 2021, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), alertó por el agravamiento de la crisis "cambiaria e inflacionaria" si el Gobierno "vuelve a emitir dinero masivamente", porque ello "no va a ir en favor del consumo y la reactivación económica sino a más inflación y presión sobre el dólar".

De hecho, algunas señales del mismo Gobierno, como la decisión de anticipar la suba del salario mínimo vital y móvil (SMVM) a septiembre, decisión que influye también en el aumento del monto de los planes sociales y prestaciones que paga la Anses, indican que las mismas autoridades van preparando el terreno para que los salarios puedan cubrir una suba de precios mayor a la esperada.

Colina analizó para EL LIBERAL lo que sucedió en la primera parte del año. "En la primera mitad del año prácticamente no hubo déficit fiscal primario y hubo poca asistencia del Banco Central al Tesoro. A esto se agrega la suba en el precio de la soja que le permitió al Banco Central aumentar sus reservas en U$S 3.500 millones. Estas condiciones permitieron que la inflación se mantenga alta, pero que no se acelere y la brecha del dólar de mercado respecto del oficial no se agrande".

En este contexto señaló que "con esta relativa calma, algunos sectores de la coalición gobernante proponen un relajamiento. La lógica sería que poniendo dinero en el bolsillo de la gente aumentará el consumo, se reactivará la economía y así se recuperará el empleo. Esta idea tiene una intencionalidad política ya que apunta a llegar a las elecciones de medio término con un clima más propicio para el oficialismo".

Sin embargo, Colina explicó que según el Banco Central, entre diciembre de 2019 a junio de 2021, "el dinero en poder de la gente (efectivo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos) aumentó un 126%". A su vez, "la inflación en el mismo período fue de 71%. Esto significa que todavía hay $1,2 billones de emisión en exceso".

Agregó que "estos datos muestran que la inflación todavía no licuó toda la enorme emisión monetaria que hubo en el 2020. Hay una gran cantidad de pesos en poder del público que puede volcarse a la compra de dólares. El Banco Central recuperó reservas, pero aún están U$S 2.400 millones abajo del nivel que tenían cuando el gobierno asumió. En estas condiciones, volver a emitir dinero masivamente puede gatillar una corrida hacia el dólar, lo que agravaría la crisis cambiaria e inflacionaria".

Añadió que "hay una contradicción en el interior del gobierno. Una parte presiona por poner dinero en el bolsillo de la gente y otra, para evitar que el actual exceso de emisión agrave las presiones inflacionarias y sobre el dólar. La prueba de ello es la política del Banco Central, que sacó del mercado $500 mil millones de los $1,2 billones de exceso mediante Leliq y pases. Si el Central absorbe dinero pagando intereses lo hace bajo el diagnóstico que, en las actuales condiciones, el relajamiento monetario no va ir en favor del consumo y la reactivación económica sino a más inflación y sobre el dólar".