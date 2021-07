Jorge Chemes: “Estamos en un estado de semialerta, esperando que no se esquilme al campo”

14/07/2021 - 02:52 Economía

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), puso negro sobre blanco al referirse a la difícil relación que mantiene el campo con el gobierno nacional, luego de medidas como el cierre de exportación de carne y las retenciones al agro, amén de otras dificultades como el complejo sistema cambiario, que quitan incentivo a las producciones bovina y agropecuaria.

En el ciclo Libertad de Opinión, criticó: “Se puede decir que estamos en un estado de semialerta, y siempre esperando que no se esquilme al campo como se ha hecho durante tantos años”.

Sobre las dificultades cambiarias, dijo: “Lamentablemente en este país el campo continuamente ha tenido una historia de estar en pie de guerra, porque en relación a esta estafa con respecto al dólar es claramente lo que vive el campo con la diferencia cambiaria entre un dólar oficial y uno paralelo. Nosotros vendemos a un dólar mucho más barato que el que tenemos para reponer los insumos. Entonces creo que eso genera un clima en el que continuamente el campo debe estar, no sé si en pie de guerra, pero sí en un estado de alerta continuo. Lo digo porque históricamente esta situación la tuvimos con muchos gobiernos, no sólo con éste que estamos pasando”.

Ante la consulta de por qué no es negocio producir carne en la Argentina, Chemes analizó: “Lamentablemente esto es una gran verdad y sucede porque las cargas impositivas, que no sólo el sector ganadero sino todo el sector agropecuario tiene que resistir, hacen que los márgenes de rentabilidad sean en muchos casos negativos. Falta decisión para generar políticas de Estado concretamente y buscar esos incentivos que se ven en otros países de bajar la carga impositiva, de no tener retenciones, de tener un dólar lleno como le llamamos y que el productor pueda defenderse con ese dólar ante las diferencias o los embates de los precios internacionales. En definitiva, porque al campo en la Argentina no se lo ve como una fuente de desarrollo y crecimiento, sino solamente como una fuente de recursos fiscales. No le importa al Gobierno la situación del productor agropecuario, sino la tributación, que va más allá de lo que el productor realmente puede llegar”.

Acerca de las eventuales consecuencias de estas prácticas gubernamentales, como las subas de precios al consumidor, Chemes expresó: “Ya lo vivimos en el 2006, cuando se tomó esa medida equivocada como ahora de nuevo cerrar las exportaciones. Tal vez los dos primeros meses se lograron estabilizar los precios en las góndolas, pero de ahí para adelante empezó una escalada del precio al consumidor, porque se redujeron los stocks de hacienda, por esa falta de incentivo o de interés de producir carne, porque era mal negocio. Entonces cada vez se producía menos carne, teníamos menos stock bovino, menos productores que se dedicaban a la ganadería bovina y por supuesto hubo una consencuencia muy dura, que fue la pérdida de confianza de los mercados internacionales. Perdimos mercados que costó años recuperarlos y con ello se pierde el mayor capital que hay en los negocios internacionales, que es la confianza. Y desde la Argentina nunca se vio esto como un capital tan importante para poder mantener esta relación comercial con diferentes países”.

Imagen negativa

En cuanto a los principales reclamos que el campo le hizo al Gobierno nacional en la manifestación del 9 de Julio, el dirigente agrario señaló: “En primer lugar, una falta de políticas de Estado como para crecer, poder invertir y generar ese desarrollo que tanto está necesitando la Argentina; también la carrera impositiva que viene soportando el campo y que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo; y por supuesto, esa visión equivocada que se ve diariamente desde diferentes estamentos del Estado nacional, donde al campo en vez de ser un pilar que sostenga al país, se lo ve claramente que somos un segmento de gente ambiciosa, con rentabilidades extraordinarias que nos importa mucho más el crecimiento privado que el bienestar del país. Y con esto, obviamente, se va creando una imagen negativa hacia la sociedad. Todo este conjunto de cuestiones que rápidamente estoy mencionando, creo que es lo que el productor se ha cansado durante este año y medio, que ha ido acumulando todas estas cuestiones, y por supuesto estalló finalmente con respecto a este cierre de exportaciones. El cierre de exportaciones de carne vacuna fue la gota que hizo rebalsar el vaso, pero son muchas más cosas que viene aguantando el campo de este gobierno”.

Equivocaciones o ideología

Profundizando más su visión sobre el temperamento (entre equivocaciones o ideología) de estas medidas oficiales, Chemes puntualizó: “No solamente son malos diagnósticos y medidas equivocadas. No tengo ninguna duda de que un segmento importante del Gobierno nacional tiene una ideologización y una propensión a pensar lo que le acabo de decir, que el campo es un sector que no le hace bien al país. Y de alguna forma esto genera este clima hostil, de conflicto. Durante este año y medio el Gobierno nacional ha intentado cada tanto imponer medidas que de alguna forma creaban ese clima hostil, esa situación de desconfianza y de enfrentamiento entre el gobierno nacional y el campo. Así que no tengo duda que esa ideología ocupa un lugar mucho más importante que el sentido común”.

A pesar de los buenos precios internacionales, el productor argentino no se beneficia del todo

Por fuera de la producción cárnica, el líder de CRA, Jorge Chemes, planteó un escenario internacional positivo para la soja, pero que no beneficia al productor: “Las perspectivas a nivel internacional son buenas, la demanda de granos en general va a ser sostenida. Los valores internacionales no son malos. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos un panorama diferente: a través de las retenciones, de la carga impositiva, el mercado de cambio desdoblado, generamos una retención inclusive encubierta con todo esto, en la cual muchas veces de $100 que el productor exporta, le llegan solamente entre $37, $35”.

Agregó que en definitiva “esto significa que todo ese margen de ganancia que se puede obtener con un buen precio en el mercado internacional va quedando en los diferentes estamentos del Estado convertidos en impuestos. O sea que en definitiva se ven más beneficiadas las arcas del Estado que el propio productor, y esto sin dudas saca incentivo y no genera el ambiente adecuado como para que el productor invierta en más tecnología, siembre más hectáreas, y trate de producir más, porque evidentemente el número no cierra”.