La cotización de la soja sigue firme en Chicago y subió 7% en la semana

17/07/2021 - 21:09 Economía

La cotización de la soja en el Mercado de Chicago subió 1,7%, hasta los U$S 540,31 la tonelada, en los contratos futuros con entrega en agosto. Alcanzó así su mayor nivel desde el 11 de junio último, con un alza de 2 dólares la tonelada. En el final de la semana, la oleaginosa acumula un alza del 6,8%.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos mostraron subas generalizadas, con la soja alcanzando su mayor valor en cinco semanas.

En tanto, el maíz y el trigo aumentaron US$ 2,07 y U$S 7,99, hasta U$S 224,21 y U$S 254,90 respectivamente, en los contratos futuros con entrega en septiembre.

Sólo el trigo había subido (2,6%) en la Bolsa de Chicago debido a la falta de lluvias en Estados Unidos.

El maíz y la soja, que se habían recuperado el miércoles, cedieron levemente debido a que los inversores tomaron ganancias. Mientras que así el precio del trigo avanzó U$S 8, a U$S 255 en Chicago, frente al clima seco que afecta a regiones productoras de Estados Unidos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) citó la persistencia del clima seco en la región norte de las planicies estadounidenses y de las praderas canadienses.

En estas zonas se está cultivando actualmente trigo de primavera, y se ha visto severamente afectado por la falta de lluvias de los últimos meses, por lo que se espera que la producción sea baja, lo cual da soporte a los precios.

Operadores citan también el clima adverso en Europa y Rusia, que avivó la preocupación por los suministros mundiales, dando sustento a las cotizaciones.