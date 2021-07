Por efecto dólar, los materiales de construcción subieron 10% promedio

22/07/2021 - 22:57 Economía

Con un dólar blue que volvió a subir hasta $185 y una inflación que acumula un 25,3% en el primer semestre del año, los materiales para la construcción subieron este mes un promedio del 10% en Santiago del Estero según una consulta realizada en diferentes corralones del medio a la par que el incremento en los materiales acumula casi un 40% en los primeros 7 meses de este año.

El cemento, el hierro, las viguetas, las chapas, los ladrillos cerámicos, todos los insumos básicos utilizados en las obras registraron alzas.

En el caso del cemento y el hierro, son los incrementos más notables ya que son la base para otras alzas. Por ejemplo una bolsa de cemento de 50 kilogramos de primera marca que hasta inicios de este mes pasado se conseguía en promedio a $830, ahora cuesta entre $890 a $1000 en algunos locales comerciales.

"Nosotros estamos peleándola, pero todos los rubros vienen aumentando, el cemento ha subido a $890 cuando estaba a $830, la barra del hierro del 8 ha pasado de $900 a $1200", señaló Verónica encargada de un corralón de la zona sur de la ciudad.

En el mismo sentido, Georgina encargada de otro local similar de la zona oeste de la ciudad, apuntó que "la chapa común del calibre 27 hoy está en $1.900 el metro y es la de menor grosor, cuando hasta el mes pasado estaba en los $1400, pero además hemos tenido subas en ladrillos cerámicos de un 6%, el más común que es el del 12 y es el más utilizado estaba en $73 la unidad y ahora está en $78".

Por su parte, Pablo, encargado de otro corralón sobre avenida Aguirre, señaló que "las viguetas más utilizadas en techos que son las de 3 metros, estaban en $1600 y ahora están en $1850",apuntó.

Verónica agregó que "la suba del dólar pega automáticamente en el precio de los materiales, porque muchos de ellos se mueven en base a su cotización sobre todo en el tema de hierros y de chapas".

Por ejemplo, el metro de chapa acanalada tenía un costo de $1300 a principios de año, pero hoy está en $1.900. Esto implica que una sola chapa de 3 metros por ejemplo pasó de $3.900 por unidad a $5.700.

Pablo, agregó que "una cosa lleva a la otra porque si sube el cemento también sube el precio de las viguetas, de los bloques, que son fabricados con cemento, llevan cemento como materia prima y lo mismo las viguetas que son fabricadas con hierro y cemento, pero lo que vienen subiendo los precios es una locura, más de 40% en el año".

Por su parte, Sergio, propietario de otro corralón, dijo que "el hierro y la chapa prácticamente todos los días. La barra del hierro del 8 está en el orden de los $1.400 y el del 6 en $650".

Esta semana el Indec informò el Indice del Costo de la Construcción de mayo que hasta entonces acumulaba un alza de 62,4% interanual y 24,2% en el año.

Preocupa impacto del dólar en insumos del campo

La escalada del dólar blue podría terminar provocando mayor inflación entre los principales insumos del agro según expertos del sector, que ejemplificaron que los US$ 4,20 que se pagaban en 2020 por el litro de glifosato ahora se comercializan un 108% más, a US$ 8,80.

La tonelada de urea pasó de U$S387 promedio en 2020 a 620, un 60% más. El fertilizante fosfato pasó de U$S 467 a U$S 840 y los 1.000 metros de alambre, de U$S 84 en 2020, ahora se abonan U$S161, un 91% más. Matías Lestani, del Depto Económico de CRA, advirtió que es "preocupante".