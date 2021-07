“Hoy se puede montar una empresa global desde Santiago; antes no podías”

25/07/2021 - 23:01 Economía

Hace una década que Ariel Díaz (31) comenzó a transitar el camino del comercio y hacer negocios por internet. Su actividad, que en un primer momento fue un pasatiempo, se profesionalizó. Luego de formarse en administración de empresas y especializarse en gestión de productos digitales en la Universidad de Virginia, el año pasado fue cofundador y es el actual director de Operaciones de la start up Rebill.

Esa empresa argentina fundada por su socio Nahuel Candia fue seleccionada en el programa Startup Chile Ignite y llevan recaudados U$S 139.000. Es parte de las que buscan convertirse en nuevos "unicornios".

El emprendedor tiene un pasado santiagueño. Vivió su infancia y adolescencia en esta provincia y aquí dio sus primeros pasos en el comercio electrónico. En diálogo con EL LIBERAL explicó los desafíos que afrontan los emprendedores y las cualidades que debe reunir un emprendimiento para conseguir financiación.

¿Cómo fue que llegaste a los desarrollos de soluciones on line de software?

Llegué de manera paulatina. Viví hasta los 12 años en el sur del país, desde los 13 y toda mi adolescencia la viví en Santiago. Mi familia es de aquí. Eso fue en los 90'. Mi generación fue la primera que tuvo nativos digitales y en mi caso tuve una computadora desde los 5 años. Ya desde los 15 compraba y vendía cosas por Internet. Pero no fue hasta los 19 ó 20 años que tuve mi primer emprendimiento online. Y recién a los 24 incursioné en startups cuando me mudé a Buenos Aires. Un año antes habíamos lanzado el e-commerce de una firma de electrodomésticos con dos amigos santiagueños. En 9 meses llegó a ser la "sucursal" número 2 en facturación de las 18-20 que tenía la empresa.

¿Siempre tuviste claro que el futuro en los negocios, el comercio y las transacciones iba a ser on line?

No sé si claro. Lo que sí sé es que siempre me gustó y empezó como un juego en momentos de ocio. Quizás desde los 19-20 años el ocio pasó a ser algo mucho más informado y "profesional", y desde ese entonces lo que hacía tenía más estudio o fundamento de negocio.

¿Cuál fue el primer desarrollo en el que participaste y de qué se trataba?

Lancé una tienda de e-commerce. Importaba ropa de USA y la vendía por Internet en Argentina por menor y mayor. Llegué a vender a casi todas las provincias. En ese momento no existían plataformas como Tienda Nube, con las cuales podés lanzar una tienda en menos de 1 día y con $400. No recuerdo cuánto invertí, pero para ese entonces me significó bastante tiempo y aprendizaje.

¿Cuáles crees que son las herramientas básicas que debe tener un emprendedor on line?

Pasión por lo que hace y resiliencia, todo lo demás se puede googlear. El contenido está todo disponible, o es gratis o absurdamente barato en comparación de otras épocas. Además con plataformas como LinkedIn, hoy literalmente estamos a 1, 2 ó 3 conexiones de cualquier persona en el planeta.

Y si tenés un mensaje valioso para entregarle a alguien, esa persona seguramente te va a contestar y ayudar.

¿Hoy es más complicado que antes el llegar a mostrar lo que se puede desarrollar desde Santiago?

Hoy todo es muchísimo más fácil. Si incluso sabes inglés, literalmente podés montarte una empresa global desde Santiago del Estero. De nuevo, requiere mucho trabajo, además de dar con las personas claves (todo es más fácil en equipo). Pero claro, ahora es viable, antes ni siquiera podíamos pensarlo.

¿Falta mano de obra capacitada para la demanda que tiene el sector?

Sin dudas. Las oportunidades que hay en la industria del software exceden a la de cualquier otra industria, y simplemente porque es la que crece a ritmo más acelerado. Incluso por momentos, la única que crece.

Con esto no solo me refiero a programadores, sino a todos los roles que se requieren en una empresa de tecnología, que al fin y al cabo, son empresas.

¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen que decidirse por una carrera terciaria o universitaria?

Que traten de informarse, hoy está todo mucho más disponible que antes. Que busquen mentores (personas en la profesión o industria que les gusta, que estén algunos pasos más adelante), y que no tengan miedo de preguntar (todos empezamos de cero). Creo que en la vida hay que hacer lo que a uno le apasiona e intentar rodearse de gente que nos apoye en nuestros sueños u objetivos de vida/profesionales. El camino es largo, no existen los éxitos repentinos, requiere de sacrificio y mucho trabajo (al menos para dormir tranquilos de noche). Por lo que ahora que la industria del software está en boca de la mayoría, que no salgan corriendo necesariamente a hacer esto, porque al fin y al cabo lo que nos termina definiendo es que podamos aguantar las bajadas, más que las subidas y para eso es mucho más fácil si estamos haciendo algo con pasión y sobre todo acompañados.

¿Qué debe tener un desarrollo de software para conseguir financiamiento?

Es difícil definir características porque he visto y sé de emprendimientos financiados de todo tipo, pero si tengo que elegir y ponerme yo en el lado del inversor, buscaría fundadores complementarios (alguno de los dos técnico), que se conozcan desde hace tiempo e idealmente hayan trabajado (o estudiado) juntos antes, y que conozcan bien la industria en la que están emprendiendo, por ejemplo, que hayan vivido en carne propia el problema que están buscando solucionar. Que su participación en la empresa/emprendimiento esté equilibradamente dividida, por ejemplo, 50/50. El objetivo es que al menos desde su origen, el emprendimiento tenga bases sólidas, ya que el camino es largo y los emprendedores se van a topar con distintos desafíos que van a requerir paciencia, trabajo en equipo y sobre todo muchísima resiliencia.

“Invertir en criptomonedas es de altísimo riesgo”

¿Qué opinión tienes sobre las criptomonedas?

La tecnología detrás de las criptomonedas viene a revolucionar industrias tal como lo hizo Internet, pero esto llevará tiempo, tal como le sucedió a Internet. Con esto último me refiero a que así como en los 2000 se hablaba de que todo desde ese momento iba a pasar en línea, pero luego llevó 10 años más, veo lo mismo con blockchain. Probablemente menos años, por el ritmo acelerado que lleva, pero lo que sí es seguro es que no todo lo que vemos o nos dicen en relación va a tener éxito, sino la gran minoría que probablemente haga cambios revolucionarios.

Por otro lado, invertir en criptomonedas es de altísimo riesgo. La forma más fácil de entenderlo a mi modo de ver, es que te pares en el 2000 e inviertas tu capital en las empresas que para ese entonces eran las más prometedoras. Algunas sobrevivieron y pocas cambiaron industrias, pero la gran mayoría desapareció y por ende mucha gente perdió sus ahorros. Invertir en criptomonedas sin informarse, y encima hacerlo de forma recurrente, es lo mismo que ir al casino.