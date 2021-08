Se define el DEG y un pago de US$ 233 millones a C. de París

31/07/2021 - 21:57 Economía

Mañana será el día D en el FMI para la nueva asignación de los US$ 650.000 millones a los países miembros, ya que culminará el proceso de votación que luego dará luz verde a los nuevos fondos.

Los nuevos recursos serán repartidos a los países integrantes del organismo recién a fines de agosto, y la Argentina pasará a incrementar sus alicaídas reservas en US$ 4.355 millones debido a que se repartirá en función de la participación de la cuota, que en el caso de nuestro país es 0,67%.

La votación de los 190 ministros requiere del 85% de votos positivos para su aprobación, y se descuenta que resultará favorable a la iniciativa, dado el contexto de la pandemia.

Paralelamente la Argentina y el FMI negocian para un nuevo acuerdo por una deuda total de US$ 44.000 millones, y donde unos US$ 3.800 millones de ese capital se deben abonar en 2021 si no se alcanza un entendimiento en el período. El primer vencimiento de capital con el FMI será en septiembre próximo, cuando el país deberá afrontar cerca de unos US$ 1.800 millones. Otra suma similar de pago de deuda con el FMI está pautada para el 30 de diciembre.

Ambos vencimientos son parte del programa stand by que suscribió el entonces presidente Mauricio Macri con el FMI de US$ 57.000 millones, de los que finalmente se desembolsaron unos US$ 44.000 millones.

Es muy probable que, dada la situación de las reservas, la proximidad electoral y la magnitud de la deuda y las circunstancias oficiales de priorizar un "buen acuerdo" con el FMI, se utilicen los nuevos recursos para atender la emergencia de los vencimientos.

Por otro lado, mañana también el Gobierno pagará unos US$ 233 millones con el Club de París, en el marco del reciente acuerdo para renegociar la deuda hasta marzo de 2022 y que, en paralelo, le aportó descompresión al curso de las negociaciones entre la Argentina y el FMI.