Recupera actividad la industria y la construcción, luego de las restricciones

06/08/2021 - 01:25 Economía

La actividad industrial registró en junio un aumento de 19,1% en relación con igual mes del año pasado y de 10,5% respecto de mayo último, con mejores perspectivas hasta septiembre de acuerdo con la encuesta a empresarios, informó el Indec.

La construcción, por su parte, marcó en junio una mejora interanual de 28,6% y 6,8% frente a mayo pasado.

De esta manera, durante el primer semestre del año, la actividad industrial aumentó 22,4% en relación a enero-junio de 2020, y 61,6% la construcción en el mismo período. Comparado con junio de 2019, en el sector industrial crecieron 13 de los 16 sectores, y las máximas subas correspondieron a Vehículos automotores, 39,1%; Maquinaria y equipo, 35,3%; y Químicos, 20,6%. En tanto, continuaron por debajo de los valores del 2019, Refinación de petróleo, Muebles y colchones y Otro equipo de transporte. En junio de 2021, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

Se registraron incrementos en Industrias metálicas básicas, 61,6%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 103,6%; Maquinaria y equipo, 38,4%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 68,2%; Productos minerales no metálicos, 29,6%; Productos de metal, 29,4%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 38,3%; Productos de caucho y plástico, 21,3%; y Otro equipo de transporte, 53,2%.

Por debajo del nivel de aumento promedio se ubicaron Sustancias y productos químicos", 11,6%; Alimentos y bebidas, 5,1%; Madera, papel, edición e impresión, 7,2%; Productos textiles, 23,9%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 11,3%. Por su parte, mostraron caídas las divisiones Productos de tabaco, 46,6% y Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 8,2%. En la Construcción, durante junio crecieron en términos interanuales las ventas de 10 de los 13 insumos relevados. Lideraron el crecimiento los despachos de Hormigón Elaborado con el 193,3% interanual; Asfalto, 117,2%, y Mosaicos graníticos y calcáreo 105% . Las caídas correspondieron a Pinturas con el 14 % interanual; Placas de Yeso 6,1%; y Cales, 1,5%.

"La construcción y la industria se recuperaron en junio de la mano de la salida de las restricciones y hacia el final del mes puede que haya empezado a jugar la brecha", afirmó Gabriel Caamaño Gómez, economista de Ledesma. "La construcción volvió a niveles de marzo y la industria los superó. En la industria están empujando mucho además las exportaciones a Brasil, que están recuperando fuerte, especialmente el rubro automotriz", precisó. Lorenzo Sigaut Gravina, hombre de Equilibra, relacionó directamente la mejora con las aperturas. "El número muestra que en junio se liberó, bajaron los casos y las actividades volvieron a pleno funcionamiento. Mayo fue el piso del nivel de actividad; en la industria queda bastante claro. Lo peor ya pasó si es que no vuelven a haber restricciones, sobre todo con la variante delta llegando", señaló. "El panorama de la construcción es similar. El dato desestacionalizado no subió tanto, pero revirtió cuatro meses consecutivos de caída. Podría indicar que esa minirrecesión ya pasó. No es un boom, pero es una buena recuperación".

No son alentadoras las expectativas de empresarios

Sobre las expectativas, el 31,8% de los empresarios consultados por el Indec dijo que la demanda subirá hasta septiembre, contra el 23,1% que prevé una disminución, y el 45,1% sin cambios. En cuanto a las exportaciones, el 29,5% estimó que aumentará hasta, contra el 23,5% que anticipo una merma, y el 47% que no habrá cambios. El 32,4% de los consultados anticiparon un incremento en sus importaciones, contra un 15,8% que prevé un retroceso y el 51,8% que no habrá variantes. El 14,7% anticipó incrementar personal, contra 19,7% que previó una merma y 74,6% sin variantes.