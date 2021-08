"No hay mucho margen para que haya un crecimiento fuerte de la actividad en el segundo semestre"

21/08/2021 - 23:51 Economía

El economista Camilo Tiscornia, director de CT y Asociados se refirió en entrevista con ELLIBERAL a los datos sobre el crecimiento de la actividad económica que se conocieron esta semana e indicó que aún en el supuesto caso que no se presentara la circulación comunitaria de la variante Delta, "no hay mucho margen para un crecimiento fuerte de la economía en el segundo semestre".

El analista, al ser consultado sobre lo que representa el dato de 2,5% de crecimiento de la actividad en junio, señaló que "lo más importante en este momento es ver la variación mensual desestacionalizada, ese 2,5% que aumentó en junio respecto de mayo es bastante fuerte, es una buena recuperación después de lo que pasó en abril y mayo. De alguna forma se confirma que mayo fue el peor momento de la actividad económica y que en el primer semestre, fue bastante acotado el impacto de la segunda ola sobre la actividad".

Agregó que precisamente debido a esto, "tenemos unas variaciones interanuales muy importantes, pero lo que suceda de acá en más es más difícil de responder. Creo que en principio debería haber alguna recuperación en el segundo semestre, en tanto y en cuanto la variante Delta no se presente con mucha fuerza. Hasta el momento viene suave, no ha habido circulación comunitaria, pero ahora parece que podría llegar a empezar, entonces creo que eso podría complicar un poco el panorama en el segundo semestre, que debería tener una perspectiva un poco mejor".

No obstante, indicó que "de todos modos, aunque no hubiera variante Delta, con todo el tema político que hay, la incertidumbre respecto del dólar, la especulación con que pueda haber algún tipo de ajuste después de las elecciones, me parece que igualmente no hay mucho margen para un crecimiento muy fuerte en el segundo semestre".