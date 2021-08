El precio de los alimentos y el dólar se harán notar hasta las elecciones Paso

22/08/2021 - 23:35 Economía

El precio de los alimentos y el del dólar tendrán protagonismo cerca de las Paso, a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional para que ello no ocurra.

Mientras que desde Economía se busca llegar con un índice de inflación bajando al 2% mensual y un dólar calmo, desde el mercado se prevé un panorama con una inflación del 3% con un dólar demandado.

Sin mostrar una fuerte desaceleración en los precios, en julio, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y acumulan el 53% en 12 meses; más elevados aún, medicamentos y equipos de salud acumulan un alza del 65,8%. La Canasta Básica Alimentaria se encareció un 59,8%.

Las primeras estimaciones de agosto marcan el pesimismo de las consultoras, ya que con el cambio de temporada, frutas y verduras vienen con nuevos precios, acompañando el cambio estacional.

Mientras tanto, la menor suba del tipo de cambio oficial y las tarifas públicas congeladas seguirán ayudando que en estos meses electorales no haya un desborde inflacionario mayor, pero aún 2021 tiene un piso de inflación del 45%, superior al 36,1% de 2020.

Entre lo que hay acumulado desde principios de 2019, la estadística del Indec anota una inflación del 76% y un costo de los alimentos trepado al 86%; con la carne y las verduras en 110%, los lácteos y las frutas en zona del 70%, y el pan con 86%.

Este año el Gobierno ancló el tipo de cambio como eje de las políticas antiinflacionarias y congeló las tarifas.

Pero no solo en el mercado oficial, sino que el Banco Central vende bonos contra pesos y los recompra contra dólares para que el MEP y el contado con liquidación también estén a raya.

La consultora Quantum, de Daniel Marx subraya que se pasó de un promedio ventas netas diarias de u$s 8 millones de abril a junio a uno de u$s 21 millones en julio y agosto. "De continuar este último ritmo de ventas diarias hasta principios de noviembre, el impacto sobre las reservas acumulado desde julio sería de u$s 1.950 millones. Ello representa dos tercios de la acumulación de reservas internacionales del primer semestre del año".

Cabe señalar que en 2021 los precios internacionales extraordinarios de los commodities le permitieron al Banco Central robustecer sus reservas. Compró más de u$s 7450 millones netos en el mercado oficial.

"La evolución de reservas internacionales muestra la recuperación en el primer semestre del año y la pérdida gradual que se observa desde julio, explicada principalmente por pagos netos del sector público al exterior y las intervenciones en los mercados libres. Actualmente las reservas brutas se ubican en u$s 42.048 millones y las netas líquidas en u$s 2.425 millones", señala el estudio de Quantum.