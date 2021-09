El dólar “blue” subió a $187, ante incertidumbre y expectativas adversas

09/09/2021 - 01:58 Economía

Mientras el dólar blue cerró con un alza de $3,50 a $187 y acumula una suba de $5,50 en lo que va de este mes, distintos economistas consultados por EL LIBERAL atribuyeron este incremento que llevó la divisa a la segunda marca más alta del año, por encima de los $185 del 23 de julio último, a la incertidumbre pre electoral, a la mayor emisión monetaria y a la escasez de reservas del BCRA del cual indicaron "no puede mantener una intervención de U$S 80 a U$S 90 millones diarios por un tiempo prolongado".

El dólar "blue" registró en la víspera, su precio más elevado desde el 26 de octubre del 2020. En tanto, el dólar mayorista ganó dos centavos, a $98,01 y anotó una suba de 16,5% en 2021, para alcanzar una brecha de 90,8% respecto del dólar libre. El dólar CCL regulado bajó 0,3% ($0,52) a $170,82. El dólar MEP cayó a $170,68. El dólar solidario aumentó $0,18 a $170,82 y el minorista rebotó $0,11 a $103,47.

A su vez, el Banco Central vendió u$s 90 millones para controlar la divisa y acumuló un saldo negativo superior a los u$s 400 millones en lo que va del mes.

En este contexto EL LIBERAL consultó a los economistas Jorge Colina (Idesa), Camilo Tiscornia (CT Consultores) y Orlando Ferreres (OJF y Asociados) las causas de este avance del dólar "blue".

"Hay una presión constante sobre el paralelo"

Para Colina, "el dólar libre sube porque la emisión monetaria sigue subiendo, incluso aún cuando el Tesoro trata de ser conservador con el déficit fiscal y el financiamiento del Banco Central, las Leliqs (Letras de Liquidez) y los pases siguen creciendo y eso indica que crece el dinero en poder de la gente. Hay una presión constante que va creciendo sobre el dólar paralelo y en elecciones lo que pasa es que se retira la oferta", indicó.

Agregó que "la incertidumbre se refleja en que se retira la oferta, no es que aumenta mucho la demanda. Siempre hay una demanda constante por el crecimiento de la cantidad de dinero, pero se retiran los que ofrecen en el mercado informal".

A su vez, consultado respecto de si el Banco Central puede sostener con ventas de u$s 80 a u$s 90 millones diarios durante un tiempo prolongado la cotización, señaló que "el BCRA puede mantener ese ritmo de intervención por un tiempo, pero en la medida que eso mejore las expectativas. El problema que tiene el BCRA es que las expectativas son adversas y no hay forma que esto se modifique, el tipo de cambio a $98 está muy atrasado".

"Va a haber mucha tensión y mucho riesgo con el blue"

A su turno, el economista Camilo Tiscornia, indicó a EL LIBERAL que "este movimiento del dólar blue está muy relacionado a las elecciones. Pero viene de antes".

Recordó que “en julio hubo una escalada fuerte del blue y del “contado con liqui” y el BCRA ahí apretó controles, con lo cual ya se viene aguantando la tensión.

De hecho hace varias semanas que se ve que el BCRA está perdiendo reservas y ahora se ha intensificado”. Puntualizó respecto del “poder de fuego” del Central para contener a la divisa que “hay que pensar que el BCRA tiene algo así de U$S5000 millones de reservas libres y además obviamente está todo el control de cambios que mantiene bastante acotado todo lo que tiene que ver con los movimientos del dólar, que eventualmente se puede ver más reflejado en los dólares alternativos”.

En su perspectiva, “el Gobierno va a seguir intentando controlar el dólar después de las elecciones. Lo hará con pérdidas de reservas o con reforzar algún tipo de control pero saben que no pueden permitir que el ´dólar se les escape hasta noviembre porque se les va a complicar mucho. Va a haber mucha tensin y con mucho riesgo, no es que tienen 100% controlado que lo pueden controlar pero tienen recursos para hacerlo”.

“Demuestra la incertidumbre, el BCRA puede sostener pero un tiempo corto”

E n tanto, el economista Orlando Ferreres al ser consultado por ELLIBERAL sobre las razones que hicieron subir el dólar blue, señaló que “el dólar libre a $187 demuestra la incertidumbre por las elecciones y la falta de perspectiva que tiene el Gobierno. No quiere decir que se vaya a descontrolar pero es una situación de incertidumbre”.

Señaló que a diferencia de tras veces, este comportamiento ahora “no es similar a otras elecciones, en ésta tiene un elemento de incertidumbre adicional y eso es lo que complica un poco la situación actual”. Consultado sobre si el Central puede sostener la cotización vendiendo de a U$S80 a U$S90 millones diarios, dijo que “puede sostener este ivel de ventas diarias pero por un tiempo corto, no tiene perspectiva de poder durar esto en el largo plazo.

Es una situación circunstancial que veremos cómo se soluciona y en consecuencia podremos sacar una conclusión, en principio tenemos una incertidumbre que va a durar este tiempo de elecciones” . l