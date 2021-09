Indican que por el deterioro económico, cada vez más ocupados buscan empleos

12/09/2021 - 23:15 Economía

Un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) que preside el economista Jorge Colina, concluyó que por la situación económica "cada vez más ocupados buscan empleos".

Según los datos de Idesa, "al primer trimestre de 2021, 12 millones de argentinos se encontraban con empleo en los aglomerados urbanos relevados por la EPH. Comparando con lo que sucedía en 2017, el empleo creció 5,8% (casi a la par del 5,1% al cual creció la población). Pero, hubo una precarización importante dentro de los ocupados".

Agregó que "para el mismo período, el segmento de ocupados demandantes de empleo, creció un 25,4% (pasaron de 1,75 millones a 2,2 millones de personas). Si se sumaran los desocupados (1,4 millones), daría que un total de 3,6 millones de personas estaban buscando activamente empleo (el 26,7% de la población activa)".

A su vez, destacó que "muchos factores influyen en que alguien no esté satisfecho con su empleo, pero en los últimos años no se puede ignorar el peso del deterioro económico y laboral. De 2017 a la fecha, la tendencia a nivel nacional ha sido del cierre de empresas, y de cada vez menos empleo formal. Primero, las crisis cambiarias de 2018 y 2019 y actualmente con la pandemia".

El estudio indagó también sobre los perfiles de los ocupados que buscan empleo, comparado contra los ocupados que no lo buscan. Por ejemplo: Salario: ganan por hora menos del 50% que los no demandantes ($141 vs. $293, un 52% menos). Categorías menos productivas: la mayoría son asalariados privados no registrados y cuentapropistas no profesionales. Menos antigüedad: el 38% hace menos de un año que está en su trabajo. Más pobres: Pertenecen a clases sociales más bajas. Más ayuda social: el 30% recibe ayuda en dinero por parte del estado, contra un 15% entre los ocupados no demandantes.

Colina: ''El problema de los salarios es central''

Para el economista de Idesa, el problema de los salarios resulta un factor fundamental en la decisión de los que cuentan con una ocupación de buscar otro trabajo. "Con salarios que apenas permiten cubrir la línea de pobreza, la mayoría de los trabajadores se enfrenta a salarios de subsistencia, es decir trabajan para vivir", señaló el economista cordobés.

Agregó que "para subir los salarios reales es necesario que la economía en conjunto sea más productiva, es decir, cabe preguntarse cómo producir más y mejor".

En este contexto, destacó que "las soluciones que puede dar el asistencialismo son parciales. Es fundamental generar un contexto que incentive la inversión privada y el compromiso del sector público para priorizar la inversión en infraestructura y fundamentalmente en capital humano y educación de la gente".

Puntualizó que avanzar en este sentido "requiere, como paso fundamental, una reforma integral y profunda del Estado".