Por la tensión política subió el dólar blue y el riesgo país y bajaron acciones

16/09/2021 - 01:22 Economía

En una jornada de fuerte tensión política originada tras la renuncia de diferentes ministros del ala kirchnerista del Gobierno nacional, los mercados financieros reaccionaron con alzas en el dólar y con caída en las acciones de empresas, las que se profundizaron en aquellas compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, donde hubo caídas de hasta 6%, a la par de un crecimiento del riesgo país.

El dólar libre terminó ofrecido a $185 para la venta, con alza de $2,50 ó 1,4%, con lo cual el "blue" gana en septiembre $3,50 ó 1,9%, mientras que desde que inició el 2021 el alza del billete verde es de $19 o un 11,4%, frente a una inflación en torno al 34% en el período.

En el mercado mayorista el dólar ganó cuatro centavos, a $98,25, con una brecha cambiaria que alcanza el 88,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) "regulado" subió 0,2% a $171,96, por lo cual la brecha con la cotización oficial mayorista se ubicó en el 75%. Durante la jornada, llegó a superar los $173. En tanto, el dólar CCL "no regulado" operó en alza, entre los $177 y los $180. El dólar MEP o Bolsa "regulado", por su parte, ascendió un 0,2% a $171,83, con lo cual el spread con el oficial llegó al 74,9%.

En el mercado oficial, el dólar solidario ascendió $0,15 y cerró a $171,12 en promedio. El dólar minorista subió $0,09, a $103,71, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista del dólar estadounidense aumentó 25 centavos a $103,50 en el Banco Nación. El dólar mayorista aumentó cuatro centavos a $98,25,

Merval

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires -que llegó a perder más de 2%- cerró con baja de 0,6%, tras perder 1,3% en la víspera. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EE.UU. con sus pares emergentes, escalaba seis unidades para la Argentina, en los 1.507 puntos básicos a las 17 horas.

En Wall Street, las acciones y ADR argentinos llegaron a caer hasta 6%, aunque los precios redujeron las pérdidas en el tramo final de negocios, con mayor impacto para los papeles del sector energético y los bancos, que habían sido los de mayor recuperación en las semanas anteriores.

"Se ven reacciones bien diferenciadas en los activos argentinos ante la crisis política", destacó el economista Nery Persichini. En tanto, Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, dijo que "al mercado no le gusta el vacío político".

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, señaló que "es bastante evidente lo que está pasando con las acciones argentinas. Ahora se da el impacto de lo que podría ser una renuncia masiva y versiones de que está presionando internamente el ala dura de la coalición a Alberto Fernández. Todo esto genera un malestar generalizado" destacó el analista.

"Con el desorden político, los mercados se vuelven locos"

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, indicó que "el Gobierno tiene que parar la pelota, porque se desordenó la política y entonces, en esa histeria, los mercados se vuelven locos, y se vuelve loco el dólar. Pero a los 2 ó 3 días se recompone, no veo otra cosa. Como analista bursátil que soy -y no político- veo que el mercado todavía está manteniendo tendencia, no se rompió. Pero es un día bravísimo". "Hasta que no se pueda ver más claramente qué camino se tomará, habrá que aprender a convivir con una mayor volatilidad", expresó Santiago Abdala, de Portfolio Personal Inversiones.

Bonos de la deuda, con poca confianza

Los bonos de la deuda pública argentina, mantuvieron una caída del 0,3% en promedio. El mercado teme un alejamiento del FMI y una postergación del acuerdo. Por esta situación, todos los tramos de la curva soberana argentina operaron con pérdidas.

La parte corta de la curva -fecha de cancelación de los bonos- retrocedió 0,27% en el caso del Global 2029 y del 0,31% en el caso del Global 2030. En la parte media, los Globales 2035 y 2038 descienden 0,02% y 0,34% respectivamente. En la parte más larga de la curva, los Globales 2041 y 2046 operan con una caída de 0,05% y 0,17%.

El resultado electoral generó una suba del 3,5% el lunes pero luego, cayó. Con la baja de este miércoles, la curva opera con tasas de 18,5% en la parte corta de la curva y de 15% en promedio en la parte mas larga. e esta manera, la curva sigue invertida y desplazada al alza, lo cual demuestra la desconfianza que tiene el mercado para con los bonos argentinos.