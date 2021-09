Se desplomaron bolsas mundiales por temor al default de empresa china

21/09/2021 - 00:07 Economía

Las bolsas mundiales se desplomaron en medio de los temores sobre el colapso del gigante inmobiliario chino Evergrande, la expectativa por las medidas de varios bancos centrales y una inminente discusión sobre la deuda y el estímulo fiscal en Estados Unidos.

El efecto se hizo sentir en los mercados argentinos: cayeron los bonos de deuda y subió el riesgo país, también derraparon las acciones de empresas que cotizan en el Merval y las que lo hacen en Walll Street. Asimismo, se hundieron los precios de los granos que exporta el país.

Wall Street se desplomó por el temor al contagio por el posible colapso de la empresa china, lo cual provocó una venta generalizada de acciones, lo que hizo que los inversores huyeran en busca de seguridad.

El Nasdaq –donde cotizan las empresas tecnológicas- cayó a su nivel más bajo en cerca de un mes, y Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc , Apple Inc, Facebook Inc y Tesla Inc estuvieron entre los mayores lastres del índice, así como del S&P 500. Los 11 principales sectores del S&P 500 bajaron, siendo los grupos más sensibles desde el punto de vista económico, como el de la energía, los que más bajaron.

Los inversores también se mostraron nerviosos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana.

El subíndice bancario cayó con fuerza, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron, ya que la preocupación por el posible impago de Evergrande pareció afectar al mercado en general.

El miércoles se conocerán los resultados de la reunión de política monetaria de la FED, en la que se espera que el banco central siente las bases para un recorte de sus compras de bonos, aunque el consenso es que el anuncio real se retrase hasta las reuniones de noviembre o diciembre.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 1,79%, mientras queel S&P 500 perdió 1,70%. El Nasdaq cayó un 2,17%.

En Europa, el índice paneuropeo Stoxx Europe 600 cayó hasta un 2%, la mayor caída desde julio. Las materias primas lideraron el retroceso generalizado, ya que el hierro se extendió por debajo de los 100 dólares la tonelada y los metales básicos disminuyeron después de que China intensificara las restricciones a la actividad industrial.

Otro factor que pesó en Europa es la escasez de gas natural, que ha llevado al gobierno del Reino Unido a mantener conversaciones de emergencia con los proveedores de energía. Al cierre de la jornada, Londres perdía el 0,8%, Frankfurt el 2,3%, París el 1,7% y Milán el 2,5%.

Asimismo, las acciones de Hong Kong cayeron en medio de la mayor venta de acciones inmobiliarias en más de un año, ya que los operadores temen el riesgo de contagio de la crisis de la deuda del gigante inmobiliario chino Evergrande..





La firma, uno de los desarrolladores más grandes del país, está al borde del colapso, lastrada por deudas de más de 300 mil millones de dólares. La empresa se desplomó un 17% en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años. Las acciones llevan una caída de casi 90% con respecto al comienzo del año, mientras se espera que la empresa no pague los próximos pagos de intereses esta semana.

El gigante inmobiliario que hundió a los mercados debe U$S 300 mil millones

La mega empresa inmobiliaria china Evergrande Group, poseedora de más de 1.300 proyectos urbanísticos en más de 280 ciudades de ese país y un sinfín de inversiones en otros sectores de la economía, puso en jaque al sector financiero internacional al poner en duda su capacidad de pago para cumplir con una deuda estimada en US$ 300.000 millones.

El vínculo que une al desarrollador inmobiliario con múltiples bancos de ese país, proveedores e inversionistas que compraron títulos que cotizan en Bolsa podría generar una onda expansiva que afecte a todo el sistema de crédito internacional, si no pudiera cumplir con sus obligaciones.

En consecuencia, las acciones de la empresa cayeron 10,63% en la Bolsa de Hong Kong, su menor nivel en más de 11 años y la valoración bursátil de la empresa cayó un 92,77%. Este jueves vencen dos títulos de deuda de Evergrande -un cupón de 232 millones de yuanes (U$S 36 millones) y otro por U$S 83,5 millones en intereses- y, hasta fin de año, tiene U$S 669 millones en pagos de cupones.

Los granos y el petróleo con caídas en sus cotizaciones

Los precios de los principales granos cerraron en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con la soja que cayó US$ 8 a US$ 342 la tonelada.

El trigo con entrega en octubre se mantuvo en US$ 230 por tonelada; noviembre cayó US$ 3 hasta los US$ 232. El maíz con entrega inmediata se comercializó en US$ 200 por tonelada. El girasol con entrega disponible se pactó a US$ 430 por tonelada, un incremento de US$ 20 respecto al viernes.

En tanto, el precio del petróleo registró en Nueva York una brusca caída por los temores a la profundización de la crisis inmobiliaria china sobre otras actividades económicas. El barril WTI bajó 1,8% y cerró en 70,70 dólares y el Brent cayó 1,4% y se pactó en 74,30 dólares.