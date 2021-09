La balanza comercial tuvo un superávit de U$S10.649 M. entre enero y agosto

22/09/2021 - 22:33 Economía

El intercambio comercial cerró agosto con un superávit de US$ 2.339 millones, un 61% por encima de los US$ 1.446 millones de igual mes del 2020, informó el Indec.

En agosto las exportaciones subieron 63%, al llegar a US$ 8.093 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 5.754 millones, con un avance del 64%. Así, en los 8 primeros meses del año la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 10.649 millones, apenas por debajo de los 11.239 millones de enero-agosto del 2020.

En 2020, la balanza comercial cerró con un saldo positivo de US$ 12.528 millones, monto que podría ser superado en los próximos meses de mantenerse la actual tendencia . Si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial de agosto arrojaría un superávit de US$ 1.541 millones.

Bajo este supuesto, porque el índice de precios de las exportaciones subió 30%, un porcentaje mayor que los valores de los productos importados, que subieron 22,8%, el país registró una ganancia de US$ 364 millones.