Las canastas Total y Básica, subieron entre 52 y 57% interanual

22/09/2021 Economía

El Indice Barrial de Precios (IBP) detalló que en agosto, una familia tipo necesitó ingresos por $ 62.330 para no ser pobre.

Según el relevamiento mensual de precios realizado por el IBP en 400 negocios de 76 barrios de la Capital y La Banda; en agosto una familia de 2 adultos/as y 2 niños/as precisó $ 62.330,73 (CBT) para cubrir sus necesidades básicas (transporte, salud, etc) y no caer en la pobreza. En agosto de 2020 necesitó $ 40.995,14 para iguales compras: Un alza interanual del 52.04%. En cuanto a la Canasta Básica de alimentos (CBA), el mismo grupo familiar precisó $ 26.411,11 para no caer en la indigencia. En agosto 2020 necesitó $16.732,71, un alza interanual del 57.84%.