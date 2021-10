Nuevas medidas del BCRA y la CNV para reforzar controles sobre el dólar

05/10/2021 - 23:01 Economía

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió modificar el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones, los que durante este mes de octubre se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes.

En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció una serie de medidas relativas a la concertación de operaciones con valores negociables, con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera.

En primer término, la medida dispuesta por el BCRA sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que afecta a un 13% de las mismas, precisó la entidad monetaria. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país.

Al argumentar los motivos de la decisión, el Banco Central dijo que se "detectó que se vienen registrando desde el mes de junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza".

En junio se registraron importaciones por un valor FOB de 5.600 mil millones y pagos por 5.900 millones y en julio esa relación fue de 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por 5.700 millones, detalló la entidad que conduce Miguel Pesce.

A partir de agosto esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: en agosto fue de 5.400 millones de ingreso de bienes y 6.200 millones de pagos cursados a través del mercado de cambio y en septiembre 5.500 millones de importaciones y 5.900 millones de pagos, agregó el BCRA.

CCL y dólar MEP

En tanto la CNV informó que el directorio de esa entidad a través de la Resolución General 907/21, dispuso que se establece "un límite de 50 mil nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como Cable".

La normativa fija que "sólo se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con valores negociables con liquidación en moneda extranjera o realizar transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, si en los 30 días corridos anteriores no se concertaron operaciones de venta de valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT o si existe manifestación fehaciente de no realizar operaciones definidas en el punto a- partiendo del momento en que se liquidan las referidas operaciones y por los 30 días corridos subsiguientes".

En este marco, la CNV dispuso también "el cese de las restricciones a la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley extranjera con liquidación en moneda extranjera".

Por último, precisó que "esta resolución se dicta en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios".

Disposiciones para reducir operatoria de dólares financieros

"Levantaron el tope de 50.000 nominales para operar GD30 o cualquier otro bono ley extranjera, pero para operarlo tenés que demostrar que no operaste AL30C o D en los últimos 30 días y que no lo vas a hacer en los siguientes 30 días. Entiendo que había un rulo entre el GD30 y el AL30. Con esto te dicen, 'hacelo, pero no vas a poder volver a hacerlo por un tiempo'", explica Francisco Molina Portela, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. "Se restringen los bonos que históricamente se usan para los dólares financieros. Más aún para dólar MEP", precisó Claus Noceti de PwC.