"La estrategia de poner plata en la gente, subir el déficit y el gasto no le funcionó bien al Gobierno nacional"

07/10/2021

El economista Ricardo Arriazu, director del estudio Arriazu y Asociados participó en el Foro Económico del Noa (Fenoa) que se desarrolló en Tucumán, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad que preside el Dr José Godoy y la Fundación Friederich Naumann y desde allí dialogó con EL LIBERAL.

¿Qué nos va a deparar la economía en estos próximos meses con la elección en el medio?

Toda la política económica desde el mes de junio en adelante, pero especialmente después de las Paso está totalmente determinada por las elecciones. O sea, ante la caída de las encuestas luego verificadas en las Paso, el gobierno se basaba en 3 ó 4 estrategias. La primera era vacunación, la segunda tratar de poner plata en el bolsillo en la gente, aumentando el déficit fiscal y el gasto público. La tercera era tratar de evitar que se escape el dólar y eso se divide en dos partes: el dólar oficial para bajar la inflación que tardó, pero que estuvo bajando. Y la segunda, interviniendo en el mercado de contado con liquidación comprando y vendiendo bonos. Esa era la estrategia, pero no le funcionó muy bien. Uno de los problemas es que si se emite lo que la gente no quiere tener y la gente trata de proteger lo que tiene, toda la diferencia entre lo que emito y lo que la gente quiere tener se tiene que ajustar a través del sector externo. Ahí se tiene la pérdida de divisa y el aumento de la brecha. Ahora están profundizando eso, pero como produce ese tipo de efecto profundizan los controles como los que tomaron esta semana (sobre los dólares financieros y para importaciones) . Cada vez que se hace eso le está sacando demanda al mercado oficial y la mandan al mercado paralelo y por lo tanto aumenta la brecha.

¿En materia inflacionaria cómo van a ser estos meses que vienen?

En el corto, es un fenómeno más complejo. En la Argentina la verdadera unidad de cuenta es el dólar, por lo tanto, el dólar tiene una enorme influencia en lo que pasa en el precio. La segunda cuestión que también tiene que ver con la inflación, es lo que llamo la calesita de los precios relativos, que todo el mundo cree que su precio está atrasado e intenta entonces recuperar precios relativos y en el interín lo único que producen es aumento en el nivel general de precios.

Detrás de todo eso, está la emisión y detrás de la emisión está el déficit fiscal. Lo que trato de decir es que para combatir la inflación hay que atacar los tres problemas en forma simultánea y evidentemente muy pocas veces en la historia lo hicimos.

Una fue en el plan austral, pero duró un mes porque rompieron todo el equilibrio al cabo de un mes y otra fue la convertibilidad que se paró la inflación en seco y duró cuatro años hasta que se comenzó a romper el equilibrio fiscal.

¿Esto va a necesitar un acuerdo político amplio para encarar reformas que pueda pedir el FMI?

A un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política y de la sociología. Todos miraban la gran dinámica. Lamentablemente la especialización trajo que cada uno mire su propia quinta y no mire la gran dinámica.

Dentro de la gran dinámica, yo no puedo pensar que voy a hacer medidas determinadas, sin ver cuáles van a ser las repercusiones económicas y políticas. Pero si no las hacemos, también hay repercusiones económicas y políticas, entonces por eso siempre digo que el país necesita un estadista, que entienda lo que hay que hacer, que consiga los apoyos para poder hacerlo y que pueda transmitirle eso a la población.

Al Gobierno le quedan dos años, ¿puede evitar una crisis?

Es un gran problema. En marzo del 2020, cuando todo el mundo decía que iba a haber hiperinflación, yo decía que no iba haber hiperinflación, por ahora. Porque las hiperinflaciones en la Argentina son cuando se escapa el dólar oficial porque el gobierno se queda sin reservas, como en ese momento había reservas y superávit externo, estaba claro que tenían tiempo para durar. Hoy en día, ya se están quedando sin reservas. El segundo factor, el año que viene hay que pagar de vencimientos externos solamente al FMI U$S18.000 millones, no hay manera. Ningún país del mundo paga su deuda, todos la renuevan. Y todos los problemas argentinos ocurrieron cuando no nos quisieron renovar deudas. En consecuencia la pregunta es ¿con qué voy a pagar U$S18.000 millones en 2022?, ¿Me dará plata el mercado?, no. Me dará plata China, Rusia e Irán? No. El único que me va a prestar es el FMI. Pero va a imponer condiciones y eso tiene que ser antes de marzo porque ahí vencen U$S5000 millones y ahí viene el gran tema, ¿Hay acuerdo con el FMI o no lo hay? Si no lo hay, es un escenario de baja probabilidad, creo que están conscientes.

Pero si hay acuerdo, hay que ver qué nos piden, cuánto cumplimos y cuán consistente es el FMI porque en el programa de 2018, no fue nada consistente.