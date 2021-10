Economistas explican cómo la inflación golpea a los bolsillos desde el comienzo del día

17/10/2021 - 00:58 Economía

La capacidad de compra de los salarios disminuyó en forma tal que desde 2017 hasta la actualidad, una comparación realizada por economistas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) sobre los productos que se podían comprar para el desayuno, indicó que "en 4 años perdimos 132 tazas de leche, 33 kilos de azúcar, 47 kilos de naranjas, 17 paquetes de manteca, 15 de pan y 20 potes de dulce de leche".

Los economistas David Miazzo y Natalia Ariño, advirtieron que "la inflación golpea apenas despertamos. Comprar los mismos productos para preparar el mismo desayuno que en 2017 nos costaba $287, hoy nos cuesta $1.171".

Miazzo, indicó que "calculamos que en 4 años el billete de $1000 perdió la capacidad de comprar 8 paquetes de café, 132 tazas de leche, 33 kilos de azúcar, 15 paquetes de pan lactal, 17 paquetes de manteca, 20 potes de dulce de leche o 47 kilos de naranjas".

Detalló que "con $1000 en diciembre de 2017 comprábamos 10 paquetes de café molido de 500 gr ($97,70), hoy sólo 2 ($401,04). En el caso del azúcar, comprábamos 46 kilos ($21,60). Hoy 13 kilos ($78,15). Para preparar las tostadas, antes alcanzaba para 21 paquetes de pan de mesa, ahora sólo 6 ($163,33). Con la manteca sucede algo similar: antes podíamos comprar 22 paquetes con $1000, hoy sólo 5 ($199,04). Las naranjas, una de nuestras economías regionales, también revelan el paso de la inflación: mientras antes comprábamos 63 kilos con $1000, hoy nos alcanza para 16 solamente ($63,62)".

"La inflación no es un problema de todos los países, en general lo han sabido controlar por dos vías: la construcción de confianza en la moneda y la prudencia en términos fiscales: no gastar de más y no imprimir moneda sin respaldo", explicó Miazzo, economista jefe de Fada.